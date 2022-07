10 faldas largas con colores vivos y alegres que elevarán al máximo tu look este verano

El verano no es sinónimo de faldas mini. Durante estos días de calor y de estar muchas horas por la calle, tanto haciendo turismo o haciendo muchos planes con amigos, un básico que no puede faltar es una falda larga. La verdad que la falda larga es la prenda más práctica, porque combina con todo y además, añade un toque boho chic a nuestro conjunto. Con las faldas largas, todas las mujeres nos sentimos más femeninas, cómodas y fresquitas. Por mucho que nos guste lucir piernas con la minifalda, una prenda con más centímetros de tejido, siempre viene fenomenal en el fondo del armario. Seguro que recuerdas la falda larga de Sara Carbonero, que desde ese día, nos hizo cambiar la opinión respecto a este tipo de faldas.

Una falda larga no implica llevar un estilo informal, porque también puedes añadir elementos elegantes y crear un look de sábado noche de 10. Muchas celebrities optan por este tipo de faldas para su día a día, pero también para ir a cenar a los sitios más top del momento. Como seguramente estés buscando modelos y quieres las mejores, no te preocupes porque hemos elaborado una guía de 10 faldas largas con colores vivos que son esenciales en este verano 2022. ¡No pierdas tiempo!

Las 10 faldas largas más bonitas de este verano

FALDA PAREO CON LINO (25,99€)

Falda larga con cinturón ajustable. FOTO: Zara

FALDA ESTAMPADO FRUNCIDA (19,99 €)

Falda larga con estampado de topos. FOTO: Mango

FALDA LARGA CINTAS (25,99 €)

Falda larga rosa con volantes. FOTO: Sfera

FALDA POPE ESTAMPADA MIDI (55,90 €)

Falda larga con escote de pierna. FOTO: Brownie

FALDA FRUNCE (9,99 €)

Falda color mostaza. FOTO: Bershka

FALDA LARGA ESTAMPADA PLISADA (150,5 €)

Falda larga estampada. FOTO: Sandro Paris

FALDA LÚREX AZUL (37 €)

Falda larga con corte recto. FOTO: Bimba & Lola

FALDA LARGA (19,99 €)

Falda color melocotón. FOTO: H&M

FALDA LARGA M. CHRISTIAN LACROIX (69,96 €)

Falda negra con estampado de flores. FOTO: Desigual

FALDA LARGA LINO (39,99 €)

Falda larga de lino. FOTO: oysho

Aquí tienes 10 faldas rebajas y largas que debes tener este verano en tu armario. Todas tienen tejidos pensadas para el verano como el lino, o tonos, que permiten una sensación más fría, que con estas temperaturas nos vendrá genial.

No obstante, la clave es saber con qué combinar las faldas. Camisas estilo masculino, top noventero, blusas de tejido satinado o corsé del mismo tono, son algunas de las opciones que están arrasando en el street style. Nosotras nos quedamos con los diseños que añade un toque al conjunto, es decir, un matiz elegante o boho chic. Piensa en lo bien que vas a estar y además, en lo cómoda porque vas a poder bailar toda la noche sin tener que estar incómodas por un tejido más recto.