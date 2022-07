Pepa Salazar y cómo es la trayectoria de la diseñadora española favorita de Rosalía

Mañana es 19 y en Madrid, no es un día más en el calendario. Rosalía aparca la moto en la capital, para dar dos conciertos que nadie podrá olvidar. Si ya has tenido la oportunidad de ver el espectáculo de la cantante en directo, o por redes sociales, no nos puedes negar que su vuelta está siendo la más épica hasta el momento. A nosotras nos encanta esta versión de motomami y más los diseños que está escogiendo en sus conciertos. Seguramente, has estado buscando de dónde son los vestidos o faldas de tablas, ya te avisamos que no son ni de Zara, Mango o El Corte Inglés. Rosalía apuesta por la moda española, y si en su anterior gira utilizó diseños de Dominnico, en esta ocasión, la compositora de Saoko, metió en su maleta todos los looks de Pepa Salazar. Este nombre te tiene que sonar si te gusta la moda o tienes conocimientos sobre firmas españolas. Si todavía no conoces quién es Pepa Salazar, no te preocupes porque te vamos a contar todo sobre ella.

Para todas aquellas que quieran ser una motomami, tienes que copiar las prendas de Rosalía. Pepa Salazar es la creadora de esos vestidos fluidos, coloridos y versátiles. Estos diseños permiten a la cantante, moverse como nadie y dar todo en los conciertos. De otra forma, Rosalía no podría hacer la coreografía de Bizcochito con el ritmo propio de ella.

TikTok está siendo la clave para ver cómo son los conciertos de Rosalía. Ella y sus bailarines, tienen los mejores vídeos de los bailes y momento únicos, que están dejando. Nadie puede olvidar, cuando sube al público al escenario a bailar con ella o cuando hace un directo por Instagram y enfoca al público. La verdad que Rosalía, hace shows increíbles.

Eso sí, en esta ocasión no vamos a analizar cómo son los conciertos de Rosalía, pero sí los looks de Pepa Salazar que lleva. Además te contaremos detalles de la trayectoria de la diseñadora española.

Aparte de ser un meme, en este vídeo, Rosalía lleva un conjunto de dos piezas increíbles, de la colección otoño-invierno 2022/2023 de Pepa Salazar. El top es un drapeado de punto y la falda tiene una abertura circular, que es ideal para lucir tipazo.

La diseñadora española saltó por primera vez a la pasarela en 2013. Durante la Semana de la Moda de Madrid, presentó su primera colección y ganó el premio Mercedes-Benz Fashion Talents. Y al año siguiente, con la colección Hyperdry, obtuvo el Samsung Ego Innovation Project Prize. En tan poco tiempo, Pepa Salazar demostró todo el talento que tenía. Por cierto, su primera experiencia laboral fue en Loewe.

Esta fue una de las primeras fotos que publicó Pepa Salazar en su perfil. Nos dio una gran pista de cómo serían los looks de Rosalía. Sin ninguna duda, el vestido negro drapeado, la sienta como un guante. El diseño está dentro de la colección, 𝕴𝖙 𝖍𝖚𝖗𝖙𝖘 SS22.

Para terminar, tienes que saber que no solamente Rosalía confía en Pepa Salazar. Nathy Peluso o Kim Kardashian han llevado prendas de la española. Lo que atrae de sus diseños es el concepto minimalista, monocolor y el especial protagonismo de los vestidos. Todas las prendas que diseña, moldean la figura de la mujer con la intención de estar cómoda, pero sin perder la esencia sexy o atrevida.