Nos acabamos de enamorar de la nueva colección de gafas de sol de Paula Echevarría con Hawkers para ser una diva total en la playa o por las calles de tu ciudad

No hay verano sin beso, y tampoco sin gafas de sol. El complemento imprescindible cada verano ya sea en tu bolso o en tu maleta de vacaciones. Pero no solo unas, cada vez tenemos más gafas de sol para que puedan combinar con todos nuestros looks como si de unos zapatos se tratara. Y Paula Echevarría como buena ‘insider de moda’ lo sabe y por eso nos acaba de enamorar con su octava colección de gafas de sol junto a Hakwers. No di gafas de sol, di el complemento estrella del verano para ser toda una diva por las calles de Madrid o por cualquier playa de Ibiza o Marbella. Y es que cuando Paula Echevarría diseña una nueva colección de gafas, lo hace una grande, para ser una diva total. Cuatro modelos que son una fantasía y aunque llevamos rato pegadas a la pantalla del ordenador observándolos uno a uno, aún no sabemos cuál es nuestro favorito. ¡Los queremos todos!

“A Day with Paula” es la octava colección que Paula Echevarría diseña para la firma ilicitana tras ocho años de alianza en los que tanto la actriz como la marca han crecido y evolucionado juntos: “Estoy muy orgullosa de esta nueva colección. Ya son 8 años con Hawkers en los que he aprendido mucho del diseño de gafas y eso se refleja en esta colección, que es, para mi, la más completa que hemos hecho hasta ahora porque reúne todas las tendencias actuales sin perder la atemporalidad; Todas las gafas son piezas timeless que nunca pasarán de moda”. Paula afirma que la colección de 2022 no solo es actual y muy versátil, sino que además incorpora dos modelos 100% ecológicos y sostenibles: “La verdad es que me siento muy identificada con la concienciación de Hawkers con el medio ambiente, que cada año tiene más presencia en sus colecciones. Tenemos que dejar un planeta mejor para nuestros hijos y hacer todo lo que está en nuestra mano para seguir sumando”.

¿Quieres descubrir todos los modelos de la nueva colección de Paula con Hawkers? ¡Aquí los tienes!

PAULA ECHEVARRÍA X HAWKERS - JOKER POLARIZED CAREY ECO (64,99€)

HAWKERS y Paula Echevarría presentan “A Day with Paula”. FOTO: hawkers

PAULA ECHEVARRÍA X HAWKERS - SOUTHSIDE POLARIZED BLACK ECO (69,99€)

HAWKERS y Paula Echevarría presentan “A Day with Paula”. FOTO: Hawkers

PAULA ECHEVARRÍA X HAWKERS - BLACKJACK DARK (59,99€)

HAWKERS y Paula Echevarría presentan “A Day with Paula”. FOTO: hawkers

PAULA ECHEVARRÍA X HAWKERS - LONG ISLAND BLACK (74,99€)

HAWKERS y Paula Echevarría presentan “A Day with Paula”. FOTO: hawkers

¿Ya tenéis vuestro modelo favorito? Es imposible decidirse por solo uno.