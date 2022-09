Marcas de ropa asequible que son igual de buenas que Zara

Muchas veces ya sea por comodidad, o por una especie de tendencia interioridad de la que no nos damos ni cuenta, tendemos a recurrir a las mismas marcas a la hora de vestir en nuestro día a día. Y si eres o vives en España, es muy posible que esa tienda lleve detrás el sello de Inditex. Pero aunque Zara está muy bien, nosotras queremos proponerte que amplíes tu abanico de posibilidades y las etiquetas de tu armario. Por ello te proponemos cinco firmas de ropa asequible que no tienen nada que envidiar al gigante gallego y donde conseguir el perfecto armario de otoño.

VERO MODA

Perteneciente al conglomerado danés Bestseller, que cuenta en su haber con más de 20 firmas de ropa para mujeres, hombres y niños, ha conseguido mantenerse en el sector como una empresa familiar, ya que el 100% de su capital pertenece todavía a la familia Holch Povlsen. Aunque se trata de fast fashion, lo cierto es que esta compañía tiene un gran compromiso con la sostenibilidad y el reciclaje de todos sus productos.

MONKI

Fundada en 2006 en Suecia, Monki es una marca dentro del grupo H&M, al que también pertenecen otras marcas más conocidas como &Other Stories o COS. Es quizás la firma más social dentro de todo el catálogo, ya que no solo apuesta por la sostenibilidad, si no también por los derechos del cuerpo, la salud mental o el empoderamiento femenino. Sus prendas fáciles y accesibles son la mejor prueba de ello.

ARKET

Esta firma nórdica ubicada en Suecia ofrece mucho más que ropa, ya que objetos para decorar tu hogar o productos de belleza también se encuentran en su catálogo. El movimiento modernista nórdico de mediados del siglo XX es uno los puntos de partida para el desarrollo de la marca, que crea prendas con la intención de superar las estaciones y las modas a base de básicos líneas rectas y prendas limpias y depuradas.

RENATTA&GO

Las chicas madrileñas seguro que conocen su existencia hace tiempo. Y es que esta firma surgida en la capital consiguió convertirse hace mucho en una de las favoritas de las mujeres más estilosas de Madrid, ya que ofrecen prendas básicas con un punto de lo más original y realizadas en tejidos de lo más cómodos y elásticos, por lo que encontrarás modelos para todas las tallas.

COMPAÑÍA FANTÁSTICA

Ellos mismos se definen como una marca casual con un punto divertido, genuino, de patrones sencillos y confortables en prendas llenas de print y color. Inspirada por el mundo del arte y la irreverencia, prestan especial atención por los detalles y acabados, apostando siempre por la calidad asequible.