Las mujeres con más rollazo de 50 años ya llevan la falda midi cargo (y parachute) del otoño de Bershka con zapatillas

¿Quién dijo que este tipo de tendencias estaba reservada para la Generación Z? Pues una de nuestras influencers más 50 favoritas nos acaba de dejar claro que no es así. Sí, amigas, estamos hablando de Carmen Gimeno que ha vuelto con las pilas cargadas después de unas vacaciones en Instagram y nos está dejando looks perfectos para la vuelta a la rutina. Si el otro día era la blazer de lazos de Zara con vaqueros para la vuelta a la oficina, hoy lo hace con la falda midi cargo parachute más tendencia del otoño 2022. ¿Aún no has escuchado hablar de los pantalones y las faldas parachute? Pues prepárate para no dejar de verlos, porque las que más saben de moda ya lo han incorporado a su armario como una de las prendas estrellas de la temporada.

Las influencias de los 2000 se palpan en el ambiente y ahora las redes desprenden un aire cargado de ese estilo urbano y Motomami que no vamos a dejar de ver. ¿Pero que son las faldas y los pantalones parachute? Siendo casi hermanos del pantalón cargo en cuanto a estructura y anchura, llegan los ‘parachute pants’. Como su nombre indica hacen referencia a los paracaídas por su similitud en las telas y el efecto visual que generan. Vamos, que podríamos decir que es una falda paracaídas. Pero lo mejor es que Carmen Gimeno nos ha dejado claro que esta falda parachute de Bershka, las mujeres de 50 años la van a llevar con camisa satinada y zapatillas a todo color. Pero no unas zapatillas cualquiera, Carmen ha apostado por las zapatillas Yuccs, hechas en España, combinan con todo y son tendencia eterna.

Falda midi cargo parachute, de Bershka (35,99 euros)

Falda midi cargo parachute. FOTO: Bershka

Ya sean largas o mini, las faldas parachute y cargo quieren colarse en nuestro fondo de armario y las firmas de moda low-cost ya las tienen a la venta. La prenda perfecta para conseguir ese look casual con un deje dormidero difícil de pasar por alto. ¿Quién se apunta a la falda parachute?