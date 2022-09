¿Quién dijo que no se podía llevar shorts en otoño? Caerás rendida a estos de Mango

Cuando cae el sol del verano y llega el otoño, aún hay personas que piensan que hay ciertas prendas que no podemos lucir por las calles de nuestra ciudad pero, lo cierto es que esas teorías remotas de las madres que decían ‘’el pantalón blanco es para el verano’' o ‘’las sandalias son para la playa’', no existen. Las prendas en 2022 no tienen temporalidad (bajo causas obvias como que no te vas a poner un abrigo en pleno mes de agosto). Pero, si existe la posibilidad de que los pantalones cortos llegue a tu vida para quedarse en primavera, verano, otoño o invierno. De hecho, hemos tenido un flechazo con estos pantalones cortos de Mango que nos conquistaron desde el primer momento y... ¡estamos in love!

Si algo tiene de bueno la moda es que la investigación sobre nuestro estilo, no la marca nadie. Tú decides lo que ponerte y como combinarlo en diferentes momentos. La moda no tiene límites y la atemporalidad de algunas prendas pueden hacerte llegar a looks insospechados. Por ello, buscando nuevos estilos, hemos encontrado entre la nueva colección de Mango, estos shorts de raya diplomática que te enamorarán y que son ideales para llevar en otoño con botas o stilettos. Estos shorts pertenecen a un conjunto con blazer que se puede convertir, fácilmente, en tu uniforme de otoño para ir a la oficina. Es ideal, cómodo y muy elegante.

Shorts traje rayas (59,99€)

Shorts raya diplomática FOTO: mango

Se trata de un traje de raya diplomática de Mango compuesto por una blazer cruzada de doble abotonadura y unos shorts de vestir, con el mismo estampado, e ideales para ir a la oficina y conquistó el street style con un estilo único y elegante. Además, es un look que puedes combinar de muchas formas, aunque la perfecta es con una camisa de corte masculino en blanca para garantizar el contraste con el traje. Aunque, una blusa con una gran lazada, puede ser una buena opción.

Americana traje rayas (89,99€)

Conjunto raya diplomática de Mango FOTO: mango

Lucir piernas en otoño (con o sin medias) no es un problema, el problema es decidir que hay prendas que no podemos usar en una estación u otra. Sí, existen las colecciones de moda temporales por algo pero, ¿quién dijo que no podíamos usar shorts en otoño? Estos de Mango te conquistarán y cuando lo descubras no podrás parar de usar esta tendencia que nunca te abandona.

Shorts raya diplomática FOTO: mango

Ya lo sabes, ahora lo tienes fácil, elige este traje de Mango y luce piernas con los shorts más bonitos del otoño.