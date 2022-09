María Pombo tiene el uniforme del otoño en versión pana y lo firma Mango

Por cualquier lado que mires te habrás dado cuenta que hay un uniforme que se repite constantemente esta temporada. Y no hablamos del clásico binomio de vaquero más camiseta o camisa, si no de un look que estamos más acostumbradas a ver en armario de lo que conocemos como ropa de trabajo, en vez de verlo pasear por las calles y tomar también ya las fiestas y alfombras rojas. Hablamos del combo chaleco sastre más pantalón de traje, y si todavía no tienes uno ya vas tarde.

Si bien es cierto que es algo que ya empezamos a ver la primavera pasada, nunca imaginamos que su auge seria tal que al llegar el otoño no habría celebrities ni influencers que se precie que no tendría una versión propia. Las más atrevidas apuestan por el muchas veces conocido como “look mafioso”, o lo que es lo mismo, el traje en versión raya diplomática. Mientras que las más sencillas apuestan por tonos neutros como el gris, el beige o uno de los favoritos del momento, el azul marino. Pero según avanza la temporada estamos viendo como este conjunto se va tiñendo de nuevos colores y nuevos materiales. Y es que si antes era el lino el protagonista absoluto, ahora las telas invernales ganan terreno.

¿Qué te parecería una versión de pana para no quitarle en los próximos meses? Pues entonces solo tienes que ver la versión que ha llevado María Pombo, de micropana y en color verde. Este conjunto de Mango puede lucirse solo como hace ella, o con americana a juego que también está disponible en la web.

Chaleco traje micropana, de Mango (29,99 euros)

Chaleco traje micropana, de Mango FOTO: Mango

Pantalón recto micropana, de Mango (35,99 euros)

Pantalón recto micropana, de Mango FOTO: Mango

Si quieres un truco de estilo prueba a ponerte un jersey de cashmere o de punto en color blanco y de cuello vuelto debajo del chaleco. ¡Y ya tendrías uniforme de invierno!