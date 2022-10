Las mujeres más estilosas de Madrid (y París) agotarán las mules doradas de Carmen Lomana para sus looks de octubre

Carmen Lomana es musa de España. Y no solo por ser una de las mujeres mejor vestidas de España, si no también por su inteligencia y ser una anfitriona de diez. Y después de un verano lleno de looks para copiar, Carmen Lomana ha vuelto a la rutina y al trabajo en Madrid con estilismos perfectos de otoño que nos hacen soñar a diario. Pero no solo con las prendas que luce, si no también con el calzado. Como Anna Wintour, que lleva siempre dos pares, muy similares, de Manolos, nuestra Carmen Lomana de España tiene predilección por los zapatos dorados. Si durante el verano, nos lo ha demostrado con diferentes sandalias doradas, ahora ha hecho que nos enamoremos de estos mules dorados que son toda la tendencia de otoño que necesitamos en nuestro armario, nuestra vida y nuestro zapatero.

Porque un zapato dorado siempre le da ese toque de elegancia y estilo a cualquier look y Carmen Lomana lo ha demostrado. Da igual que sea un outfit más sencillo en negro con un pantalón y una camiseta como el que lleva la socialité. A nosotras nos ha cautivado con estas mules doradas de Cuchy que entran directas al cielo de los zapatos que más nos gustan para octubre. Y a Carmen Lomana también.

En Cuchy seleccionan minuciosamente los talleres artesanos de zapatos más destacados en Grecia, hechos con las mejores materias primas y dirigidas por familias con muchas generaciones en el sector.

Mule tina dorada, de Cuchy (109 euros)

Mule dorada. FOTO: Cuchy

Una mule dorada de Carmen Lomana que así la describen en la web de la marca: “Los mules Tina están elaborados en piel color champagne de primera calidad. Nuestros mules de piel texturizada tienen una tira en el tobillo elástica y puntera en pico redondeada, son todo un icono parisino que aportará a tu look ese toque chic que necesita. Con un tacón medio de 1,5 cm, para que no vayas demasiado plana ni demasiado alta. Tienen una puntera en forma de uve que le da un toque chic y tapa las imperfecciones. Su tira elástica envuelve el talón sujetándolo sin apretarlo en exceso, tiene un medida perfecta para que camines con total comodidad y comfort”.