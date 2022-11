Alba Díaz tiene el chándal que vas a querer llevar todos los días de fiesta para estar en casa o salir a pasear

Hoy es día de fiesta nacional, y para muchas de nosotras eso supone una cosa: día de chandal en casa. Porque lo cierto es que no importa si luego decides irte a comer y ponerte tus mejores galas. Ya sea para pasar la mañana o la tarde, el chandal es una opción constante que se hace especialmente presente en este tipo de días, y mucho más en cuanto llega el la lluvia y el mal tiempo.

Quien no ha hecho de este su outfit favorito cualquier tarde de domingo, o sencillamente incluso usarlo cando volvemos a casa después de un largo día de trabajo. Por eso siempre estamos también pendientes de la nuevas tendencias, modelos y diseños que puedan surgir a nuestro alrededor, y eso es no solo en las tiendas, si no también en uno de nuestros focos de inspiración favorita, Instagram.

Por eso hemos caído rendidas ante el último look de Alba Díaz, que combina lo mejor de las tendencias de los 2000, como la chaqueta y el pantalón cargo, con el Athleisure. Pero una de las cosas que más nos ha gustado es descrubir este tipo de conjuntos en una tienda online que asociamos hbitualmente a vestidos de fiesta, House of CB, una de las favoritas de las influencers para surtirse de vestidos sexys y originales a un precio bastante asequible.

Chaqueta oversized color topo, de House of CB (130 euros)

Chaqueta oversized color topo, de House of CB FOTO: House of CB

Pantalones color camal con diseño cargo, de House of CB (117 euros)

Pantalones color camal con diseño cargo, de House of CB FOTO: House of CB

Como no podía ser de otra manera, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés ha combinado este look deportivo con unas zapatillas de deporte, bolso dosmilero de punto y maxi gafas de sol, los complementos perfectos para convertirse un estilismos anodino y casual en algo digno de los mejores street style de las semanas de la moda.