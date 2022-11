La famosa chispa ¿tiene que surgir en la primera cita o puede venir después? Te resolvemos esta eterna duda de la mano de una experta

Las famosas mariposas, el “clic”, la chispa y todos los otros nombres que se te pasen por la cabeza o que tu uses para describir esta sensación especial que sientes cuando conoces a alguien y sabes que hay algo más allá de la simple amistad. Es esa atracción instantánea e inexplicable que te hace querer conocer más a esa persona. Lo cierto es que a veces, la chispa puede surgir de una conversación profunda o de un momento de risa compartido, pero lo que realmente importa es esa sensación de que hay algo especial que os conecta.

Pero para saber si esto es algo que solo surge en la primera cita o puede ir a apareciendo con el tiempo hemos querido preguntar a Leila López Nieto, sexóloga y terapeuta de pareja y autora del cuaderno de ejercicios “365 días de pasión con tu pareja”. Estas son las claves que nos ha dado:

Algunas personas pueden sentir la chispa de inmediato en la primera cita, mientras que otras pueden necesitar un poco más de tiempo para conocer a la otra persona antes de sentirla. No hay una manera correcta o incorrecta de sentir esa química, sólo tienes que dejar que fluya.

Una vez que hayas sentido la chispa, probablemente te sientas impulsado a pasar más tiempo con esa persona. Quieres saber todo sobre ella, y te sientes bien cuando estás a su lado. Es natural querer pasar más tiempo con alguien con quien te sientes atraído, pero también es importante no precipitarse y dar un poco de espacio para que la relación pueda crecer de forma natural.

Según un estudio de eHarmony, una web de citas, el 40% de las personas dijeron que no sienten una “conexión” instantánea en una primera cita. Sin embargo, no significa que no puedas tener una segunda. De hecho, aquí están algunas de las cuestiones que podrían estar bloqueando esa sensación en un primer encuentro:

- Es posible que no hayas tenido tiempo de conocerla lo suficiente. La mayoría de las citas son muy cortas, ya que la gente generalmente tiene muchas otras cosas que hacer. Es posible que no hayas tenido la oportunidad de descubrir si realmente tienes mucho en común con esta persona.

- Quizás estás siendo una persona muy crítica. Si estás buscando una señal de que esta persona es “perfecta” para ti, es posible que nunca la encuentres. Recuerda que nadie es perfecto.

- No estás listo para una relación. Si acabas de salir de una relación, es posible que no quieras comprometerte con otra persona. O tal vez, simplemente no estés listo para una relación en este momento de tu vida.

En conclusión, no te preocupes si no sientes una “chispa” en la primera cita. Ello no significa que no la vayas a sentir en posteriores encuentros. Hay muchas razones por las que la gente no siente esa química de forma instantánea como hemos visto. No te preocupes por lo que sucederá en el futuro. Simplemente relájate y disfruta el proceso de conocer a alguien nuevo. Si realmente hay una conexión, entonces las cosas se darán naturalmente.