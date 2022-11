Quique Dacosta: “Ya me habría retirado si solo hubiera hecho cocina”

Del menú degustación de su alta cocina, ha conseguir meter su esencia en una bolsa de patatas que se venda en el supermercado. Esa es la nueva aventura de Quique Dacosta chef tres estrellas Michelin que más allá de ser uno de nuestros mejores cocineros, es todo un apasionado de todo lo que envuelve el mundo de la cocina y un aventurero a nivel profesional. Documentales, libros, diseños de inmobiliario para sus restaurantes, y ahora también una colaboración con Lay’s Gourmet de cara a la campaña navideña. Y es que tras el éxito de sus colaboraciones con referentes gastronómicos como Elena Arzak y Albert Adrià, este año, la marca apuesta por Quique Dacosta, para presentar juntos tres nuevos sabores inspirados en sus sublimes creaciones. El chef propietario de uno de los mejores restaurantes del mundo, ha escogido tres de sus elaboraciones más exquisitas, para fusionarse con el rico sabor y el delicado crujido de Lay’s Gourmet, trasladándonos así a la esencia de la más alta gastronomía en un solo bocado. Huevo trufado con crema de patata, solomillo braseado con cebolla caramelizada y pimiento rojo asado a la leña son los sabores elegidos para esta exclusiva gama. En Lifestyle de La Razón hemos aprovechado para charlar con Quique Dacosta en esta nueva aventura.

Lay's Gourmet y Quique Dacosta. FOTO: Imagen cedida por la marca

Con 3 estrellas Michelin, 12 restaurantes... Cómo es ese momento que llega Lay’s Gourmet y te dice, ¿te atreves a hacer nuestros nuevos sabores de patatas? Porque es un mundo totalmente diferente, de los menús degustación a meter tu esencia en una bolsa de patatas en un supermercado.

De entrada no digo nunca que sí a nada, ni a Lay’s. Ellos tenían claro que querían innovar, y yo siempre que me embarco en un nuevo proyecto pienso en qué puedo aportar a ese mundo. Nos pusimos a trabajar en equipo, con mi gente, se genera un gabinete de crisis para saber si se afronta el proyecto. No hubo dudas, aunque era un camino que no nos lo habíamos planteado. En otros mundo sí, pero en este no lo había pensado, más cosas de diseño de cocina sí, una línea de cuchillos, de vajillas, de inmobiliario, pero en patatas no había pensado (risas).

Porque es tu pasión entiendo y al final no lo ves como un trabajo, la cocina es tu vida.

Habría dejado de ser cocinero ya si solo hubiera hecho cocina. Si mi trabajo hubiera sido solo cocinar ya me habría retirado, pero como hago cocina pero en otras disciplinas, pues no me he cansado. Aunque soy cocinero y como digo siempre, todo lo que haga en otras disciplinas lo haré cocinando. Hasta ir al notario voy cocinando, o cuando diseño un libro, siempre lo hago con la perspectiva del cocinero. Pero tengo la suerte que este universo me ha permitido hacer documentales, libros, sillas... Me he nutrido mucho.

Y con Lay’s Gourmet es una manera también de acercar tu cocina al gran público.

Yo estoy muy orgulloso de lo que hay en esta bolsa de patatas, no tengo ningún plato en mis restaurantes que cueste dos euros. Y las voy a tener en alguno de mis restaurantes, sobre todo para la coctelería que esa unión va perfecta. Yo ya he visto partidos de fútbol con mis amigos con las patatas, y cada día me dicen que sus favoritas son unas diferentes.

¿Has ido ya al supermercado y has visto tu cara en la bolsa de patatas?

Sí, fui con mi hijo el otro día a un centro comercial y ahí estaban. Cogimos una de cada, y puse las bolsas al revés al pasarlas por la caja por vergüenza (risas). Y con el anuncio que hemos hecho que está fantásticamente realizado. Me ha encantado esta experiencia.

“Por los pequeños grandes momentos”, para la Navidad en familia. ¿Qué recuerdas que no podía faltar en tu mesa de Navidad de pequeño?

¡Los turrones! (risas). Es el momento más especial para los niños, que se van por el momento dulce. Siempre asocio la Navidad con el tema familiar.

¿El plató que te piden siempre tus hijos?

Ellos no tienen problema, les gusta todo. Pero el arroz socarrat les gusta mucho y ahora con las patatas están muy orgullosos. Porque es algo que se acerca mucho más a su mundo.