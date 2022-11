8 abrigos de Mango y H&M para comprar en Black Friday

Te hemos hablado de las firmas “made in Spain” donde hacerte con las mejores prendas de Black Friday. También te hemos contado la bolsa de Zara con las prendas que todas las expertas en moda van a querer. Incluso los productos beauty que necesita en tu neceser y que puedes llevarte con descuento contados por una experta. Pero nos quedaba una de las partes más importantes, y en concreto la prenda reina del invierno: el abrigo.

El abrigo es sin ninguna duda la estrella de esta época del año. Porque da igual lo mucho que te curres tu look, o lo bonito que sea ese jersey hecho a mano que llevas. Si llevas un mal abrigo, ya sea porque está viejo, no es tu talla o no está a la moda, puedes cargarte de un solo plumazo todo ápice de estilo. En cambio, he visto como mujeres por la calle parecían ir de gala incluso llevando el chándal, simplemente llevando encima un abrigo especial y epatante.

Por todo ello hemos querido aprovechar los que ya son las rebajas más famosas del año (sí, para muchos incluso más que las tradicionales rebajas de enero), para mirar en dos de nuestras tiendas favoritas y encontrar ocho modelos de plena tendencia, especiales y que no solo son un tesoro que guardar en tu armario año tras año, si no que ahora pueden ser tuyos por mucho menos dinero.

Mango hace unos días que comenzó sus descuentos de Black Friday, y aunque no están en todos sus artículos, en su web puedes encontrar directamente una sección con todas las prendas rebajadas y divididas por categoría.

En H&M sin embargo parecen querer esperarse hasta el último momento, y su web solo anuncia rebajas del 20% en toda la colección, pero de momento solo para sus miembros, algo bastante previsible que se extienda a todo el mundo pasadas unas horas.

Abrigo lana botones, de Mango (99,99 euros)

Abrigo oversize doble faz, de Mango (59,99 euros)

Abrigo largo solapas, de Mango (89,99 euros)

Abrigo lana virgen cruzado, de Mango (139,99 euros)

Chaqueta efecto pelo, de H&M (71,99 euros)

Abrigo de doble botonadura, de H&M (47,99 euros)

Abrigo con cinturón de anudar, de H&M (47,99 euros)

Chaqueta puffy, de H&M (47,99 euros)

Desde abrigos de corte sartorial perfectos para ir al trabajo hasta modelos más casual y de espíritu vintage, como la siempre actual chaqueta de doble faz o un abrigo furry, que son perfectos para dar el toque especial a los estilismos más sencillos a base de vaqueros.