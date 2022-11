Estos son los colores más elegantes del invierno según las que más saben de moda

Aunque en este momento muchos de nosotros nos encontremos algo deslumbrados por los colores, brillos y lentejuelas de la Navidad, donde prácticamente todos los tonos son permitidos, y en especial rojos, verdes, fucsias y de más colores intensos, lo cierto es que el invierno, salvando esta época del año, se caracteriza por llenarse de colores tierra, beige y oscuros en todos los sitios a los que mires, ya sea la calle, ya sea Instagram o ya sea tu tienda favorita. Ya sea porque esos colores imitan los tonos de las hojas cambiantes o simplemente porque conservan el calor corporal, hay algo en esta temporada que hace que todos se vistan con tonos cálidos, acogedores, neutrales y atemporales.

Si bien el mundo de la moda está hecho para las sorpresas, y de repente nos encontramos notas de color inesperadas, como es el caso de los abrigos que parecen estar triunfando este año, lo habitual es que el invierno sea el terreno de juego favorito de las amantes del minimalismo. Esto pasa no solo porque son tonos favorecedores, si no porque son perfectamente combinables entre sí y prácticamente con todo tu armario de temporada. Seguro que te has fijado que en los últimos meses, muchas de tus influencers favoritas han estado publicando imágenes idílicas vestidas en tonos beige, crema, gris, azul marino y marrón. Para aquellos que quieran agregar un poco más de color, el naranja y un profundo tono burdeos también parecen haberse unido a la partida este año.

El negro, el color básico, elegante y atemporal por excelencia también está en la lista para esta temporada, pero hoy elegimos priorizar los colores más claros. No solo sabemos que nos ayudarán durante los meses fríos, sino que también se verán igual de bien cuando llegue la primavera. Estos son nuestros elegidos:

MARRÓN

Vestido midi satinado con espalda al aire, de &Other Stories (99 euros)

Especialmente los tonos que tienden hacia el chocolate, sobre todo llevados en forma de total look que consiguen ser a la vez clásicos y a la moda.

BEIGE

Blazer entallada, de Zara (55,95 euros)

Pantalón masculino recto nervio, de Zara (35,95 euros)

Versátil y elegante, el beige ha sido considerado por muchos como aburrido, pero en nuestra opinión nada más lejos de la realidad.

AZUL MARINO

Abrigo clásico tipo batín, de Vero Moda (49,99 euros)

Si te cuesta renunciar al negro, el azul oscuro es sin duda una buena alternativa.

BURDEOS

Jersey de punto cuello redondo, de Parfois (29,99 euros)

Como un buen vino, hay algo decadente e imposible de resistir en los profundos tonos burdeos que impregnan esta temporada.