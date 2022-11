Estos pantalones de Bershka van a solucionar todos tus eventos navideños

Una de las cosas que más me gustan de esta época del año es ver como todas las tiendas de moda, casi sin excepción, se llenan de opciones festivas y glamurosas para enfrentar los días de celebración que tenemos por delante. Da igual si no te gusta arreglarte mucho en Navidad, o si tu calendario no está lleno de eventos como comidas de empresa, cenas con amigos o meriendas con familia. Inevitablemente, si entras en alguna tienda estos días, ya sea física o virtualmente, o simplemente con que pasees por la calle y te fijes en algún que otro escaparate verás como la Navidad lo impregna todo. Y como te contábamos el otro día, no solo las tiendas de ropa, también las de decoración y hasta las de comida.

Pero también es cierto que en esta época es quizás más importante que nunca tener conciencia a la hora de realizar nuestras compras. El consumismo compulsivo y desmedido, además de arruinar tu bolsillo, provoca un gran problema al medioambiente, por lo que nosotras siempre apostamos por un consumo responsable y sostenible, para lo que es fundamental pensar bien y detenidamente antes de comprar, pero especialmente en estas fechas, donde el espíritu festivo y las luces brillantes pueden hacernos perder un poco la cabeza.

Es por eso que una de las cosas en las que más me fijo cuando me enfrento a comprar ropa en esta época es si además de ser una prenda festiva voy a poder seguir usándola en mi día a día. Hay ciertas prendas cuya respuesta evidentemente será no, pero entonces tendremos que plantearlos la siguiente pregunta: ¿lo voy a usar más de una vez, al menos este año? Te aseguro que esas sencillas dos cuestiones me han quitado de la cabeza muchas prendas que nunca hubiese usado.

Pero volviendo a la primera pregunta, de si voy a poder usar esta prenda en varios looks, aunque no sean de fiesta, he encontrado un pantalón que es un definitivo SÍ con mayúsculas. Se trata de un pantalón de efecto piel, que como te contamos hace poco, son uno de los básicos más atemporales de todas las editoras de moda. Pero lo mejor y lo que le hace especial es sin duda el detalle de plumas que incorpora en el bajo, otra de las tendencias que llevamos viendo todo el otoño.

Pantalón efecto piel plumas, de Bershka (39,99 euros)

Nuestro consejo es que lo combines con un top de terciopelo o lentejuelas y tacones de plataforma para las noches de fiesta. Mientras que si quieres lucirlo de día prueba con un sencillo jersey de cashmere o jersey de rayas y unos botines negros planos o de tacón ancho.