María Férnandez-Rubíes tiene el jersey más ideal (y calentito) con el que superarás con éxito la temporada de frío y nieve

Ha llegado el frío a Madrid y a todas las ciudades de nuestro país, un frío que inunda de looks abrigados nuestras calles y que, cada diciembre, hace que caigan los primeros copos de nieve. Aunque, con las bajas temperaturas, no podemos dejar de estar atentas a nuestras influencers favoritas para copiarles cualquier look que puedan hacernos garantizar el éxito durante la Navidad o la temporada de frío y nieve. En este caso, María Fernández-Rubíes nos ha sorprendido con un jersey de lo más bonito, calentito y perfecto para superar el frío del invierno con éxito. Sí, sabemos que es complicado ir ideal y no pasar frío pero, la influencer lo ha conseguido.

María Fernández-Rubíes y su embarazo, nos sorprendían en su perfil de Instagram con un look perfecto para lucir en la época que estamos y con el que podremos brillar esta Navidad con nuestros planes más inesperados. Elige un jersey como el de María Fernández-Rubies y conquistarás cualquier comida de empresa o escapada con tu pareja.

Si algo sabemos cuando bajan las temperaturas es que los jerséis, abrigos y botas altas se convierten en las grandes protagonistas de nuestros looks, esto le ha pasado a la influencer María Fernández-Rubíes, nos ha sorprendido con un jersey de marca española y perfecto para darle color a nuestras tardes de diciembre. Se trata de un jersey con estampado geométrico en color verde y morado de Michonet Studio que es perfecto para combinar con tus vaqueros favoritos y triunfar en tu comida de empresa o familiar. Sin ninguna duda, elegir este jersey convertirá tu look en un éxito y además, es de lo más calentito porque el corte de este jersey con cuello chimenea y mangas abullonadas aporta un plus de estilo a tus looks más invernales.

Jersey Chevron, de Michonet Studio (129€)

Jersey Chevron Lima Morado FOTO: Michonet

María Fernández-Rubíes tiene el aliado perfecto tanto para ir guapísima por el día como para una cena de empresa por Navidad.