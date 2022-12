Tamara Falcó tiene el bañador efecto tipazo que todas las mujeres querrán lucir si pasan la Navidad en la playa

Hay veces que los días previos a la Navidad, cuando el frío aprieta en Madrid, nos encantaría teletransportarnos hasta Maldivas e imaginar que estamos bajo un sol brillante y con la mirada de un mar cristalino. Bueno, hay personas, como Tamara Falcó que no tienen que soñar como nosotros y viajan hasta allí días antes de la Navidad para dar envidia a los que nos quedamos en la capital soportando las bajas temperaturas.

Pero, parece que Tamara Falcó está más feliz que nunca y sus fotos así lo plasman, se ha ido de vacaciones con su familia a esta isla paradisiaca y están disfrutando como unas niñas pequeñas. De hecho, ya hemos visto brillar a la Marquesa de Griñón con un vestido de inspiración navideña en los muelles de Maldivas junto a Isabel Preysler y Ana Boyer. Las vacaciones le sientan bien a Falcó.

Tamara Falcó con bañador negro en Maldivas FOTO: instagram

Aunque lo que más nos ha conquistado de su viaje, son sus fotos, no podemos para de ver sus looks y estamos deseando que llegue el buen tiempo a España para poder copiarlos. Pero, si eres de esas personas que pasará las navidades fuera del frío de Madrid y estás cerca de la playa, en Canarias por ejemplo, como Anabel Pantoja, es el momento de fichar la prenda que necesitas para llegar al fin de año renovada. Tamara Falcó tiene la clave perfecta para triunfar si pasas la Navidad en la playa y se trata del bañador negro palabra de honor de efecto tipazo que conquistará todos los corazones y con el que podrás sentirte cómoda a cualquier momento. No importa el físico, la edad o la razón, este bañador negro de Eres París será la solución perfecta para los días de playa de Navidad y los que están por venir.

Bañador sin tirantes Cassiopée, de Eres París (420€)

Bañador sin tirantes Cassiopée FOTO: Eres París

Desde Maldivas, Tamara Falcó ve la Navidad de forma diferente y si tu pasas estas fiestas en la playa, no dudes en fichar el bañador que más estiliza para lucir tipazo antes de acabar el año.