Rocío Osorno nos regala el vestido definitivo para Nochevieja y lo combina con el complemento más deseado por las amantes del brillo

Con la Nochevieja a la vuelta de la esquina y con el vestido de Cristina Pedroche en el horno para salir a dar las campanadas, llega Rocío Osorno con el lookazo definitivo para que pasar la última noche del año, sea una auténtica fantasía. La influencer lleva toda la Navidad dándonos las claves perfectas para convertir tus estilismos navideños en experiencias únicas y muy desafiantes. De hecho, este es de los looks más top del momento y con el que podrías convertirte en la mejor invitada de Año Nuevo. Si algo tiene claro Rocío Osorno es que, este año, no se le escapa ni una de las tendencias aprendidas en 2022 y es una de las influencers con mejor estilo del año.

Si aún no tienes estilismo para Nochevieja y eres de esas que esperan al último momento, podrías inspirarte en este look de Rocío Osorno donde complementa un vestido negro de Bershka con el top más deseado de Zara. Un look de ganadora y con el que las 12 uvas de la suerte serán puro éxito.

Elegir un vestido negro para Nochevieja, siempre es un acierto. Y, más aún, cuando se trata de un minivestido con corsé y tul plisado de Bershka que te hará sentir la más sexy de la fiesta. Sin duda, las amantes de ‘Little Black Dress’ tienen todas las de ganar con este look que robará protagonismo a Cristina Pedroche y su ‘body-painting’.

Vestido mini corsé plisado tul, de Bershka (39,99€)

Vestido mini corsé plisado tul FOTO: Bershka

Aunque el éxito de este look de Rocío Osorno ha sido, el complemento estrella, la clave definitiva para triunfar y es que la influencer ha elegido el top joya más deseado de la temporada y con el que las amantes de ‘brilli-brilli’ están soñando. Desgraciadamente, este complemento de Zara lleva agotado meses, aunque aún existe la posibilidad de encontrarlo en alguna tienda a última hora.

Top joyas, de Zara (149€)

Top Joyas FOTO: Zara

Esta Nochevieja, ni Cristina Pedroche ni Ana Obregón, el look definitivo lo firma Rocío Osorno con estas dos piezas que darán la gran campanada.