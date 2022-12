Este es el vestido de punto que querrás llevar en 2023 con tus botas cowboy favoritas

Con el fin de año a la vuelta de la esquina y con Cristina Pedroche preparada con su vestido sorpresa para las campanadas de Nochevieja, tenemos que empezar hacer los primeros fichajes para el 2023 y comenzar a crear en nuestro fondo de armario los looks con los que queremos arrasar durante el mes de enero (y hasta donde podamos). Después de ver durante 2022 a nuestras influencers y celebrities favoritas conquistar el street style con estilismos únicos y dignos de expertas en moda, ha llegado la hora de pensar en nosotras y los looks con los que queremos arrasar en 2023.

Y, para empezar con ello, como siempre hacemos, entramos en la web de Zara y encontramos una de las prendas más top del 2023 y que podremos combinar con nuestras botas cowboy favoritas, esas que conocimos durante este año. Se convirtieron en nuestro must durante el verano con vestidos cortos y ahora las combinamos, con vestidos de punto.

Vestido punto trenzado FOTO: Zara

Se trata de un vestido mini de cuello subido y manga larga, trenzado y confeccionado en punto medio de Zara que puede convertirse en el mejor aliado durante las tardes de invierno para combinar con medias y botas cowboy. Además, es uno de los looks más elegidos para la temporada de frío y que con un abrigo, bufanda y gorro puede convertirse en el mejor amigo de nuestras tardes (de experta en moda) y con la que disfrutamos de las buenas compañías, tras la Navidad.

Vestido punto trenzado, de Zara (29,95€)

Lo mejor de diseños como estos, no es que sea de manga larga, si no que cuenta con el tipo de cuello más favorecedor en este tipo de prendas, el cuello perkins es el más elegante y elegido por las expertas en moda para llegar al invierno siendo una de las mujeres más atrevidas y sofisticadas de la pasarela de asfalto. Además, ¿quién no desea ser la reina de los looks de street style y brillar en cada una de sus quedadas?

Este invierno, el vestido más favorecedor es este de punto que propone Zara y que comprarás por su precio y elegirás todos los días por su color, tejido y diseño. Ahora puedes convertirte en la mejor vestido del invierno, gracias a piezas de fondo de armario como el vestido trenzado de punto más favorecedor de Zara, ¿preparada para triunfar en 2023? Será el vestido tendencia del año.