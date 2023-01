Victoria Federica comienza el 2023 en la nieve con amigos y con la camiseta del “si no era amor, era vicio”

Victoria Federica comienza el 2023 como terminó el 2022, en la nieve, de fiesta y con amigos. Y es que la sobrina del Rey se ha escapado unos días ha practicar unos de sus deportes favoritos a Baqueira Beret, una afición que comparte con su madre. Pero esta vez se ha ido con un grupos de amigos entre los que no faltan los influencers y los dj’s. Ese nuevo entorno de Vic que tan poco le gusta a la Infanta Elena, pero que no ha dejad de lado para empezar el año. Mientras ayer repasábamos los lookazos de Paula Echevarría o Rocío Osorno para arrancar 2023, o el estilismo de Mariló Montero o Cristina Pedroche para dar las campanadas, hoy lo hacemos con un estilismo mucho más casual de Victoria Federica que está disfrutando a tope de unos días de esquí y fiesta. Porque ya nos dejó claro en el año que acabamos de terminar que los looks casuals son sus favoritos. Desde pantalones de cintura baja y vuelta, a pantalones cargo o las sudaderas que aman las chicas más pijas de Madrid o Barcelona y que no faltan en su armario o maleta. Porque Vic nos puede sorprender en un evento con un vestido de Alta Costura, pero sus prendas favoritas son estas.

Victoria Federica ha viajado hasta Baqueira con un grupo de amigos, entre los que se encuentra Carlos Ardiya, estilista y DJ. Ardiya montó el jueves una fiesta en la llamada Cota 1.500 de la estación de esquí, donde estuvo Vic con toda su pandilla. Primero Victoria Federica nos ha dejado una fotografía suya en su cuenta de Instagram con un precioso atardecer y de lo más abrigada con un look blanco. Gorro y un jersey de lo más especial de la firma Nude que triunfa entre los jóvenes y que ya la hemos visto lucir más veces con sus sudaderas más especiales.

Pero, la hija de la Infanta Elena también nos ha dejado su look más transgresor con unos vaqueros dameros en naranja y una camiseta en la que pone “si no era amor, era vicio”.

Victoria Federica comienza el año en la nieve con amigos. FOTO: @vicmabor

Veremos si Victoria Federica sigue disfrutando de la nieve con amigos, vuelve a Madrid o se va directa a visitar a su abuelo, el Rey emérito, como ya hicieron las pasadas Navidades.