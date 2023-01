15 bolsos de rebajas para cada uno de tus looks en 2023

Ya hace más de 10 días que comenzaron las rebajas de invierno 2023 y, por cada día que pasa, aumentan los descuentos. Nuestras firmas favoritas no dejan de hacer que nuestras necesidades crezcan y nos veamos convirtiéndonos en expertas en moda, a lo Paula Echevarría pero, haciendo los mejores fichajes en rebajas. Parece que la nueva entrada de año, en la que nos hemos propuesto hacer la rutina de 7 ejercicios de pilates que transformarán nuestro cuerpo en un mes, nos ha venido bien y estamos en un momento en el que la moda se está apoderando de nuestros días y necesitamos brillar con la elegancia de Carmen Lomana, para sentirnos cómodas. Pero, para llegar a ese momento, nos inspiramos en la Reina Letizia y nos vamos a las rebajas para captar todas las tendencias que llevaremos en 2023 y nuestra cesta está repleta.

Para convertirnos en una gran experta en moda, necesitaremos fichar los mejores accesorios para nuestros looks de invierno. De esto, saben mucho nuestras celebrities de cabecera, como Georgina Rodríguez e incluso, la mismísima, Sara Carbonero. Durante las rebajas de invierno 2023 hemos fichado 15 bolsos imprescindible en cualquier armario de editora de moda y que quedarán genial con cada uno de nuestros looks de la temporada (y de todo el año). Los bolsos son nuestra percidición y no importa si son grandes, pequeños, de talla mini o repletos de glitter, será el complemento perfecto para un look que lucirá ideal desde que salgamos de casa.

Bolso hombro brillos, de Zara (15,99€)

BOLSO HOMBRO BRILLOS FOTO: zara

Bandolera cadena, de Zara (12,99€)

BANDOLERA CADENA FOTO: zara

Bolso saca plumas, de Zara (35,99€)

BOLSO SACA PLUMAS FOTO: zara

Bolso hombro rock espejo, de Zara (29,99€)

BOLSO HOMBRO ROCK ESPEJOS FOTO: zara

Bolso de hombre nylon, de Zara (12,99€)

BOLSO DE HOMBRO NYLON FOTO: zara

Bolso piel cadena, de Mango (19,99€)

Bolso piel cadena FOTO: Mango

Bolso bandolera cadena, de Mango (12,99€)

Bolso bandolera cadena FOTO: Mango

Bolso piel borreguil combinado, de Mango (39,99€)

Bolso piel borreguito combinado FOTO: Mango

Bolso asa acolchado cadena, de Mango (15,99€)

Bolso acolchado asa cadena FOTO: Mango

Mini bolso geométrico, de Mango (12,99€)

Mini bolso geométrico FOTO: Mango

Bolso efecto nylon cadena chunky, de Bershka (7,99€)

Bolso acolchado efecto nylon cadena chunky FOTO: Bershka

Bolso Shopper efecto piel, de Bershka (12,99€)

Bolso shopper efecto piel FOTO: Bershka

Bolso bandolera color, de Bershka (7,99€)

Bolso bandolera color FOTO: Bershka

Bolso cadena asa acolchado, de Bershka (7,99€)

Bolso acolchado cadena asa FOTO: Bershka

Bolso acolchado cadena asa, de Bershka (12,99€)

Bolso acolchado cadena asa FOTO: Bershka

Sin ninguna duda, nuestro armario este invierno 2023 estará cargado de accesorios que garantizarán el éxito de cualquier look. No importa si es de Zara, Mango o Bershka, nuestro buen gusto y afán por ser expertas en moda harán que, esta temporada, demostremos que nuestras dotes estilísticas son un arte que merece la pena mostrar.