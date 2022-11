Rosalia y Georgina Rodríguez deslumbran (con mucha lentejuela) en la alfombra roja de los Grammy Latinos representando a España con sus looks

Noche importante para la música latina, y cómo no, ahí tenía que estar nuestra querida Rosalía representando a España y consiguiendo cuatro Grammy Latinos, de los siete a los que estaba nominada. El más importante, el de Mejor Álbum del Año por Motomami. El disco también le ha reportado los premios de Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Ingeniería de Grabación y Mejor Diseño de Empaque. Pero no solo con los premios, Rosalía también ha brillado en la alfombra roja de los Grammy Latinos junto a Georgina Rodríguez, aunque eso sí, la cantante catalana ha lucido dos vestidos diferentes para llegar a la gala y posteriormente para recibir el premio. Mucho glamur y mucha lentejuela sería el resumen del paso de Georgina y Rosalía por la alfombra roja de los Grammy Latino donde también ha brillado Sebastián Yatra botines de lentejuelas negros y suela roja de Louboutin para representar sus ‘Tacones Rojos’. Solo nos ha faltado Belén Esteban haciéndose fotos a modo fan con todos ellos.

Los Latin Grammy 2022 se han celebrado esta madrugada en Las Vegas y Rosalía y Rauw Alejandro llegaron juntos a la alfombra roja y esto no sucedía desde el 2021. Y para no pasar desapercibido los dos han llegado con dos looks al más puro estilo Motomami. Rosalía ha enamorado con este espectacular vestido transparente con aplicaciones de Miu Miu para su llegada a la alfombra roja. Un estilismo de lo más sexy con media melena de efecto mojado, labios rojos y gafas de sol negra.

Rosalía y Rauw Alejandro en la alfombra roja de los Grammy Latino. FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

Un look que posteriormente Rosalía se ha cambiado por un mono negro de látex para actuar y por un impresionante vestido de lentejuelas doradas de escote Bardot para recoger sus cuatro Grammy Latinos.

Rosalía y sus cuatro Grammy Latinos. FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

Capítulo a parte para Georgina Rodríguez que ha pisado la alfombra roja como un huracán con un vestido de lentejuelas de lo más sexy que resalta su figura. Un diseño ‘off shoulders’ de Philosophy di Lorenzo Serafini con apertura lateral que ha combinado con joyas de Chopard. Todo de la mano de la estilista Alba Melendo.

Georgina Rodríguez en los Grammy Latino. FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

¿Con qué look de las españolas os quedáis?