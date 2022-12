Victoria Federica se va de fiesta de máscaras con el complemento más calentito que necesitan todos tus vestidos negros en invierno

Victoria Federica no para. Ese sería el resumen del año de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que también sirve para este viernes pre navideño. Porque mañana es Nochebuena y nosotras solo podemos pensar en la cena y en qué nos vamos a poner. Pero para eso, Vic, siempre es inspiración máxima. Al igual que Tamara Falcó y su vestido de lentejuelas de la venganza en ‘El Hormiguero’ después de que Cristina Pedroche nos desvelara su vestido para dar las campanadas. Porque si Cristina representa a todas las chicas de barrio de Madrid, Vic representa a las más pijas. Dos estilos muy diferentes pero ambos nos sirven de inspiración para esta Navidad mientras Ana María Aldón se alía con el enemigo.

Y es que Victoria Federica se ha ido de fiesta de máscaras por el cumpleaños de una amiga y ahí la hemos visto con la prima de María Pombo, y repitiendo un vestido negro de Pinko que ya le vimos lucir este verano en una fiesta en Marbella junto a Paula Echevarría. Victoria Federica ha optado por un diseño más discreto, en negro, con escote con tachuelas y brillos pero para sobrellevar el frío en Madrid con la llegada del invierno, lo ha completado con un accesorio que no pasa desapercibido y que no puede ser más elegante. Un accesorio que ama hasta Carmen Lomana y todas las chicas y mujeres más elegantes de Madrid. Da igual que tengas 20 o 70 años, este cuello de pelo te hará el look por completo hasta con tus vestidos de fiesta.

Victoria Federica en un baile de máscaras. FOTO: @victoria_federica

En los mejores looks de esquí y après ski de grandes iconos de estilo como Grace Kelly, Lady Di, Carolina de Mónaco o Jackie Kennedy están las claves de todas las prendas y accesorios necesarias para hacer frente al frío con estilo. Entre ellos, los cuellos de pelo como el que Victoria Federica lleva de fiesta como toda una princesa de la elegancia.