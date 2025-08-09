8 diseños de uñas coloridas que te van a alegrar lo que queda de verano

Puede que agosto esté avanzando pero el verano no ha terminado (ni las ganas de seguir llevando las uñas como un accesorio más). Antes de que vuelvan los tonos neutros, los marrones suaves y los burdeos de entretiempo, todavía estás a tiempo de apostar por colores vibrantes, degradados multicolor o pequeños dibujos que suman alegría al look más sencillo.

Hemos reunido ocho diseños que son pura inspiración —algunos más atrevidos, otros más sutiles— pero todos con ese punto que hace que no quieras dejar de mirarte las manos.

1. Pasteles en degradado

Degradado en tonos pastel: lila, rosa y naranja. @glossy.studios

Los colores suaves también pueden ser protagonistas del verano. Este diseño mezcla tonos pastel (lila, rosa y naranja) con un difuminado ligero que le da un acabado suave. Perfecto para quienes quieren color.

2. Ondas fucsias sobre base nude

Ondas fucsias y manicura francesa en amarillo pastel sobre base nude. @chloemillinsonnails

Un diseño que combina dos estilos distintos y funciona sorprendentemente bien. Algunas uñas se decoran con ondas fucsias sobre base nude, mientras que otras apuestan por una manicura francesa en amarillo pastel. El resultado es gráfico, alegre y con un punto sofisticado.

3. Dibujos kitsch: olivas, copas y soles

Dibujos veraniegos en clave naïf: aceitunas, cócteles, soles y naranjas. @illustrated_nails

Este diseño es pura diversión. Sobre base nude se dibujan pequeños motivos como aceitunas, cócteles, soles y naranjas, en un estilo entre naïf y vacacional. El toque final lo ponen unos puntos dorados que aportan brillo y hacen que el conjunto se vea todavía más especial.

4. Mix de tonos y estampado vaquita

Mix de tonos con estampado vaquita en blanco y negro. @nailsdiary.lt

Cada uña es diferente: unas lisas en tonos intensos y otras con estampado vaquita en blanco y negro. El contraste funciona y el resultado es divertido, inesperado y con mucho rollo. Ideal si te cuesta elegir un solo color (y no quieres hacerlo).

5. French colorido

French multicolor en tonos vitamina sobre base nude. @n_nailclinic

Una versión más alegre y veraniega del clásico francés. Las puntas se pintan en diferentes colores —naranja, amarillo, rosa— sobre base nude. El resultado es actual y con ese punto informal que encaja con cualquier look de verano.

6. Hibiscos sobre rosa

Hibiscos fucsias sobre base rosa pastel. @tannazamanii.nail

Sobre una base rosa pastel, se dibujan dos hibiscos en tono fucsia en cada mano. Es un diseño femenino, discreto y muy fácil de llevar. Si te gustan las uñas decoradas sin que llamen demasiado la atención, esta opción es una apuesta segura para cualquier ocasión.

7. Mini flores en la punta

Mini margaritas en la punta sobre base natural. @lindseysbeautylounge1

Otra forma de llevar flores: pequeñas margaritas alineadas sobre la punta, con el resto de la uña al natural. Es un diseño delicado, alegre y con ese toque handmade que lo hace aún más especial. Además, es fácil de replicar si te animas con un pincel fino.

8. Texturas 3D en colores lisos

Líneas onduladas y flores en relieve sobre esmaltes brillantes. @nailstalia26

Este diseño apuesta por los relieves: líneas onduladas y flores que se dibujan en volumen sobre esmaltes lisos y brillantes. El efecto recuerda al agua en movimiento, lo que le da un aire fresco y veraniego. Una buena opción si te apetece probar algo diferente sin renunciar al color.

¿Te animas a probar alguno?

Todavía queda verano por delante, así que si llevas tiempo queriendo hacerte algo distinto, este es el momento. Ya volverán los tonos neutros, los burdeos o el minimalismo de otoño. Ahora toca divertirse, probar colores nuevos y dejar que las uñas sean también parte del look.