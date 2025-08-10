Vestidos blancos que marcan la diferencia: sencillos, bonitos y con estilo

El vestido blanco se ha convertido en el gran protagonista del verano y no solo en el street style. También en looks más sofisticados y en eventos oficiales. La Reina Letizialo ha llevado recientemente en dos ocasiones durante su estancia en Mallorca: primero con un diseño minimal acompañado de pendientes dorados y brazalete, y después con otro de aire ibicenco, con escote pico, tirantes finos y transparencias estratégicas.

Y Paula Echevarría lo ha confirmado en clave más relajada, con un vestido largo y escote en pico perfecto para una noche de verano. Dos formas distintas de llevarlo, una misma idea: no hace falta mucho para conseguir un look elegante, actual y rotundo.

Fresco, luminoso y fácil de combinar, el vestido blanco funciona igual de bien con sandalias planas que con cuñas, capazos o incluso deportivas. Pero dentro de lo aparentemente simple, hay diseños que destacan por su corte, su tejido o un detalle especial que los hace únicos. Y esos son los que merece la pena fichar.

Aquí va una selección de cinco vestidos blancos que cumplen con todo lo que apetece ahora: soncómodos, tienen estilo y no necesitan nada más para funcionar.

1. El romántico con bordados

Vestido blanco con bordados y escote corazón (90,30€) Desigual

Tiene escote corazón, tirantes anchos, silueta entallada y bordados delicados que le dan un aire entre bohemio y romántico. Este vestido es perfecto para quienes buscan algo especial. La goma trasera permite que se adapte bien al cuerpo y su largo midi lo hace cómodo y favorecedor, ideal tanto para planes de día como para una cena de verano. Va genial con accesorios naturales: unas alpargatas de cuña, un capazo o unos pendientes de inspiración artesanal en tonos vivos.

2. El de escote cuadrado y tejido stretch

Vestido blanco entallado con escote cuadrado y textura (25,95€) Zara

Este vestido tiene esa mezcla que siempre funciona: una silueta limpia con un tejido que realza. El escote cuadrado y los tirantes anchos le dan estructura, y el punto stretch con textura lo convierte en una opción muy cómoda. Queda genial con una camisa de lino abiertasi buscas un aire más relajado; y si decides combinarlo así, puedes elevar el conjunto con unos kitten heels y un bolso pequeño que aporte un toque de color.

3. El fluido de tirantes finos

Vestido blanco de tirantes finos y tejido vaporoso (99,95€) Massimo Dutti

Minimal y elegante, este vestido midi de tejido vaporoso es perfecto para quienes buscan algo ligero pero con movimiento. Tiene escote recto, tirantes finos y costuras marcadas que estilizan muchísimo. Pide poco: unas sandalias planas, un bolso de piel marrón suave y ya tienes look de vacaciones. También puedes darle un giro más urbano con unas mules, un clutch y unas gafas de sol XL.

4. El evasé con cuello caja

Vestido blanco de corte evasé y cuello caja (49,99€) Mango

Este es el vestido más relajado de la selección y, por eso mismo, uno de los más versátiles. Su silueta amplia y su diseño limpio lo hacen cómodo, favorecedor y fácil de adaptar a distintos estilos. Está disponible en talla plus y funciona con todo: chanclas de goma, deportivas, sandalias de tiras o incluso unas de tacón. Y si te apetece darle un giro más pulido, bastan un collar, un brazalete o unos pendientes especiales: cambia por completo el aire del look sin perder comodidad. Una de esas prendas que siempre funcionan.

5. El asimétrico con manga abullonada

Vestido blanco asimétrico con manga abullonada y lazada (59€) TFP by Tamara Falcó

El diseño más original de la lista. Firmado por Tamara Falcó, este vestido destaca por su escote asimétrico, la manga abullonada con puño elástico y una lazada lateral que puedes anudar de distintas formas. Tiene personalidad desde el primer vistazo. El tejido mezcla de lino le da ese punto fresco perfecto para verano, y su silueta se adapta a distintos momentos del día: con sandalias planas para un plan informal o con unas de tacón para un look más pulido. Una opción con carácter, pensada para quienes buscan algo distinto sin renunciar a la comodidad.

Los vestidos blancos los hemos visto una y otra vez este verano. No hace falta complicarse para acertar: un buen diseño, un detalle especial y los accesorios adecuados marcan la diferencia. Es un color que combina con todo y, además, siempre apetece. A veces, lo más sencillo es justo lo que mejor funciona.