Moda verano 2025
Vestidos blancos que marcan la diferencia: sencillos, bonitos y con estilo
Cinco diseños con cortes favorecedores y ese detalle que los hace especiales
El vestido blanco se ha convertido en el gran protagonista del verano y no solo en el street style. También en looks más sofisticados y en eventos oficiales. La Reina Letizialo ha llevado recientemente en dos ocasiones durante su estancia en Mallorca: primero con un diseño minimal acompañado de pendientes dorados y brazalete, y después con otro de aire ibicenco, con escote pico, tirantes finos y transparencias estratégicas.
Y Paula Echevarría lo ha confirmado en clave más relajada, con un vestido largo y escote en pico perfecto para una noche de verano. Dos formas distintas de llevarlo, una misma idea: no hace falta mucho para conseguir un look elegante, actual y rotundo.
Fresco, luminoso y fácil de combinar, el vestido blanco funciona igual de bien con sandalias planas que con cuñas, capazos o incluso deportivas. Pero dentro de lo aparentemente simple, hay diseños que destacan por su corte, su tejido o un detalle especial que los hace únicos. Y esos son los que merece la pena fichar.
Aquí va una selección de cinco vestidos blancos que cumplen con todo lo que apetece ahora: soncómodos, tienen estilo y no necesitan nada más para funcionar.
1. El romántico con bordados
Tiene escote corazón, tirantes anchos, silueta entallada y bordados delicados que le dan un aire entre bohemio y romántico. Este vestido es perfecto para quienes buscan algo especial. La goma trasera permite que se adapte bien al cuerpo y su largo midi lo hace cómodo y favorecedor, ideal tanto para planes de día como para una cena de verano. Va genial con accesorios naturales: unas alpargatas de cuña, un capazo o unos pendientes de inspiración artesanal en tonos vivos.
2. El de escote cuadrado y tejido stretch
Este vestido tiene esa mezcla que siempre funciona: una silueta limpia con un tejido que realza. El escote cuadrado y los tirantes anchos le dan estructura, y el punto stretch con textura lo convierte en una opción muy cómoda. Queda genial con una camisa de lino abiertasi buscas un aire más relajado; y si decides combinarlo así, puedes elevar el conjunto con unos kitten heels y un bolso pequeño que aporte un toque de color.
3. El fluido de tirantes finos
Minimal y elegante, este vestido midi de tejido vaporoso es perfecto para quienes buscan algo ligero pero con movimiento. Tiene escote recto, tirantes finos y costuras marcadas que estilizan muchísimo. Pide poco: unas sandalias planas, un bolso de piel marrón suave y ya tienes look de vacaciones. También puedes darle un giro más urbano con unas mules, un clutch y unas gafas de sol XL.
4. El evasé con cuello caja
Este es el vestido más relajado de la selección y, por eso mismo, uno de los más versátiles. Su silueta amplia y su diseño limpio lo hacen cómodo, favorecedor y fácil de adaptar a distintos estilos. Está disponible en talla plus y funciona con todo: chanclas de goma, deportivas, sandalias de tiras o incluso unas de tacón. Y si te apetece darle un giro más pulido, bastan un collar, un brazalete o unos pendientes especiales: cambia por completo el aire del look sin perder comodidad. Una de esas prendas que siempre funcionan.
5. El asimétrico con manga abullonada
El diseño más original de la lista. Firmado por Tamara Falcó, este vestido destaca por su escote asimétrico, la manga abullonada con puño elástico y una lazada lateral que puedes anudar de distintas formas. Tiene personalidad desde el primer vistazo. El tejido mezcla de lino le da ese punto fresco perfecto para verano, y su silueta se adapta a distintos momentos del día: con sandalias planas para un plan informal o con unas de tacón para un look más pulido. Una opción con carácter, pensada para quienes buscan algo distinto sin renunciar a la comodidad.
Los vestidos blancos los hemos visto una y otra vez este verano. No hace falta complicarse para acertar: un buen diseño, un detalle especial y los accesorios adecuados marcan la diferencia. Es un color que combina con todo y, además, siempre apetece. A veces, lo más sencillo es justo lo que mejor funciona.
