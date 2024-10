Belén Esteban publica su increíble y drástico cambio de look de pelo corto

Melena larga XL y de color rubio. Ese es el look capilar al que nos tiene acostumbradas Belén Esteban. Pero eso se ha acabado. La patrona ha experimentado un cambio de look espectacular. Y así lo ha hecho saber en su perfil de Instagram en cuyo vídeo vemos a una Belén Esteban entrando al salón de Manuel Zamorano con cara de miedo. Sin embargo, y aunque le ha costado acostumbrarse, la nueva melena de la princesa del pueblo no ha dejado indiferente a nadie. Un nuevo corte bob por encima del hombro que deja atrás ese cabello platino con extensiones de los últimos años.

Para el cambio de look de Belén Esteban, los estilistas de Manuel Zamorano han retirado las extensiones de pelo que llevaba. Después han aplicado coloración en la zona de la raíz y algunas mechas a modo de reflejos rubios en algunas zonas del cabello de la empresaria. Un toque de secador después y un giro de muñeca con 'brushing' han sido suficientes para culminar el nuevo look de Belén Esteban.

El drástico cambio de look de Belén Esteban

¿El resultado? Un corte bob recto con el flequillo desfilado al lado en diferentes tonalidades de rubio y mechas platino que aportan movimiento y juventud a la colaboradora de televisión. "Gracias a todo el mundo por vuestro cariño, la verdad me veo rara, pero estoy muy contenta", ha publicado Esteban en su perfil de Instagram. Lo cierto es que nosotras creemos que le favorece mucho más y se ha quitado unos cuantos años de encima.