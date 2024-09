El drástico cambio de look de Isa Pantoja

Ya lo anunciaba en 'stories' la hija de Isabel Pantoja. "Voy a cortar bastante, tengo el pelo larguísimo", decía Isa P. en Instagram. Como ya hizo Vicky Martín Berrocal con su cambio de 'look' para sanear las puntas tras el verano, Isa Pantoja ha decidido ponerse en manos de un experto para recuperar la vida de su cabello. "Esta es la señal para que te cortes el pelo", explica.

Cambio de look de Isa Pantoja. @isapantojam

La creadora de contenido se ha puesto en manos de Glow Hair Studio by Christian Lara para hacer este cambio. Isa Pantoja llevaba una melena XXL de color castaño con reflejos en color miel, castigados por el sol y el verano. ¿Qué se ha hecho? Hidratación, corte y coloración, los tres pasos para lucir pelazo tras el verano. "¡Hazlo! ¡Crece más rápido de lo que crees! Yo quería sanearlo y aportarle brillo. Así que este otoño, me apetecía volver al castaño oscuro (mi color) y a darle movimiento con el corte 'butterfly' que me hizo", explica. El experto capilar ha tirado de tijera cortando más de dos palmos hasta dejar una melena a la altura del pecho.

Por su parte, el estilo elegido ha sido un corte mariposa, ideal para mujeres con volumen y cantidad de pelo. De esta forma, el pelo desfilado que rodea la cara de Isa Pantoja enmarca el rostro y aporta muchísimo movimiento. Respecto a la coloración, ya lo ha dicho, quería volver su color natural oscureciendo la fibra capilar hasta un castaño oscuro que —como podemos ver en el vídeo— refleja muchísimo la luz.

Isa Pantoja ya está lista para afrontar otoño con una melena en tendencia, hidratada y muy luminosa.