Cómo potenciar el color de la sombra de o y que dure todo el día

Las paletas de sombras de ojos son como las horquillas, nunca son suficientes y, aunque hay varias en el mercado bastante completas, lo normal es que haya algo en concreto que te gusta de cada una de ellas y, por eso, sueles llevar en danza dos o tres al mismo tiempo. Una de las paletas de sombras de ojos tiene una sombra de color marrón que te encanta, pero te gusta combinarla con otra que lleva un tono cromado que pertenece a otra paleta. Eso es de lo más normal. También sucede que en una de ellas hay un color increíblemente especial que no hemos visto en ninguna otra, pero le falta pigmento. Algo también muy común.

Cumplir con los gustos de todo el mundo es complicado y supone un quebradero de cabeza para muchas empresas que quieren satisfacer todas las expectativas de belleza. Pero, ¿qué pasa si te vas de viaje y solo puedes llevarte una paleta de sombras? Obviamente, quieres meter en la maleta la que cuenta con ese color especial y único, pero, ¿y qué haces con la intensidad? Mete la paleta en el neceser, y no te preocupes, porque el truco te lo vamos a dar nosotras.

Cómo potenciar el color de tus sombras de ojos en un segundo

María Pombo y las sombras de ojos de su paleta con Bobbi Brown. @mariapombo

Antes de nada, si todavía no sigues a la maquilladora Beatriz Bernal Navarro (@beatrizbena_) en Instagram ya estás tardando (corre que te espero). En su perfil no solo encontramos trucos profesionales y maquilles espectaculares, sino que ella tiene un humor completamente adictivo. Dicho esto, nos hacemos eco del consejo de maquilladora profesional que nos da Beatriz en el vídeo. Y es que, a menudo, aplicamos corrector en la base del párpado, pensando que así la sombra de ojos dura mucho más tiempo. Realmente, esto no es del todo correcto, nunca mejor dicho. El corrector es para camuflar aquellas imperfecciones que encontramos en la cara; realmente para esta función existen las prebases de ojos de toda la vida.

Además de conseguir que la sombra de ojos dure muchísimo más tiempo sin moverse, también vamos a conseguir multiplicar la intensidad del color de la misma. Como explica la maquilladora en el vídeo, para que el color sea mucho más potente, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de prebase en el dorso de la mano, rascamos un poco la sombra de la paleta para que caiga sobre la prebase en nuestra mano y lo mezclamos todo. Ponemos la mezcla en el párpado y, luego, con el pincel, volvemos a aplicar la sombra de ojos de ese color sobre nuestro ojo. ¡Y listo! En el vídeo podemos ver de forma muy clara la diferencia.

¿Te atreves a probarlo?