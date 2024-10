Que no te engañen, esta es la estafa de la depilación láser, contada por una experta

El mejor marketing es hacer un buen trabajo y dejar al cliente contento, eso es de primero de negocio. Sin embargo, no todos piensan igual o, al menos, no todo el mundo lo pone en práctica. Así lo expresa una experta en belleza en su perfil de TikTok en el que cuenta que está proliferando una estafa en el mundillo de la depilación láser. Al parecer, hay determinadas franquicias que se dedican a dar las sesiones de depilación láser para acabar con el pelo de sus clientes a una potencia muy baja. De este modo, el cliente se ve obligado a acudir al doble de sesiones y, por lo tanto, pagar el doble de dinero.

Antes de ver el vídeo donde esta experta lo cuenta todo, debemos puntualizar que esto se trata de un timo concreto. Esto no significa, ni mucho menos, que todas lo hagan. Por otra parte, también hay que saber que la depilación láser no tiene la misma efectividad en todas las mujeres. De hecho, es de sobra sabido que en mujeres con el vello muy rubio no hace efecto, ya que el láser actúa sobre la melanina del pelo que hace que esté pigmentado y es lo que utiliza el láser para eliminarlo a base de calor. También hay determinadas afecciones que pueden provocar la inacción del láser. Por último, hay ocasiones, por ejemplo, cuando estamos muy bronceadas, que se recomienda dar una sesión de láser a baja potencia. Así que, antes de gritarle timador a alguien, es mejor informarse bien.

La presunta estafa de la depilación láser

Dicho esto, vamos a ver cómo funciona la estafa de la depilación, según la experta Silvia Serrano, especializada en depilación láser. Para empezar, Silvia explica en el vídeo, que se trata de un servicio contratado por parte de las clínicas: "Hay empresas de explotación compartida, que vienen y hacen sus servicios. Tú les llenas la agenda con clientes y ellos vienen, hacen sus sesiones de láser, te dan un porcentaje y se van. Es una manera muy efectiva para gente que está empezando o no tiene la capacidad económica de invertir en aparatología, que puede llegar a costar hasta 60.000 euros".

Hasta ahí bien, el problema es lo que viene después. "Para asegurarse de que sigas yendo, hacen las sesiones a superbaja potencia, para asegurarse de que en vez de hacerte X sesiones, te hagan el doble", sostiene.

¿Cuántas sesiones de láser suelen ser necesarias?

Depilación láser larazon

Aunque las sesiones de láser suelen depender de las condiciones de la piel, si es hombre o mujer o la zona del cuerpo (axilas, piernas, etc.), en condiciones normales, la media se encuentra en unas 10 sesiones, aunque puede subir a 15 sesiones, en algunos casos. ¿Puede ser superior? Sí, como ya hemos dicho, va a depender de muchos factores, entre ellos, la continuidad con la que acudamos a la clínica. Pero, como sale en el vídeo, eso de llevar 50 sesiones, es bastante raro.