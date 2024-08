Este es el único perfume que consigue relajarme cada vez que me lo pongo

Nuestra obsesión por coleccionar perfumes se basa en que destinamos cada uno de ellos a una ocasión concreta. No es lo mismo utilizar perfumes florales para una cita romántica con tu crush que otro más refrescante para cuando sales de la ducha. Es por ello que, es importante encontrar tu fragancia favorita de siempre (y en la que más confías), pero también disponer de un buen repertorio para no aburrirte del mismo olor o poder cambiar según el acontecimiento. Ahora bien, por si no lo sabías, también existen los perfumes relajantes para momentos de estrés. No quiere decir que sea un producto maravilloso que te ayude a estar tranquila y sin nerviosismo al instante, pero sí que es cierto que los ingredientes que conforman sus fórmulas nos pueden ayudar a que el día sea más ameno o llevadero. Aquí debemos hablar de la aromaterapia, una vía de la medicina alternativa que se basa en el uso de materiales aromáticos (como los aceites esenciales u otros compuestos aromáticos) que tiene como objetivo mejorar el bienestar psicológico o físico. Es por ello que, llegados a un punto de estrés diario, es relevante contar con aromas que ayuden a relajarnos en distintos escenarios, tanto si hablamos de perfumes como de olores para el hogar (como, por ejemplo, inciensos). Todos estos productos no nos ayudan por arte de magia, sino que está comprobado que las moléculas que componen el olor de las plantas que utilizan dichos aromas, ayudan a nuestro bienestar.

Algunos de los olores que nos relajan son la menta, camomila o naranja dulce. No obstante, uno de los más comunes (y deseados en todos los perfumes) es la lavanda. No es nada extraño que el olor de dicha planta sea el ideal para los perfumes relajantes, puesto que en el hogar también es uno de los imprescindibles para tener. Cuenta con propiedades calmantes y sedanes, así como combate la ansiedad, el insomnio y regula los niveles de hormonas del estrés. Es por ello que, tras tanta búsqueda de los perfumes de lavanda perfectos, nuestra redacción ha fichado uno de los más solicitados. Hablamos de la fragancia Eau de toilette Lavanda, de L'Occitane, que puedes conseguir por 55€. Se trata de una fórmula ligera y delicada que contiene tanto lavanda blanca como azul. En cuanto te la aplicas, recuerda el aroma de la ropa recién lavada, de bergamota chispeante y dulces envolventes notas de rosa y almizcle blanco.

Eau de toilette Lavanda, de L'Occitane (55 euros)

Eau de toilette Lavanda. L'Occitane

Si notas que estás en un constante estrés diario y has probado diversas maneras de relajarte, pero no lo consigues. Atrévete a probar la aromaterapia con perfumes relajantes con olores de plantas, como la lavanda o la menta.