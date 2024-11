Mantén un bronceado perfecto en invierno con estos tips de experto

La llegada del invierno no debería ser una sentencia para quienes buscan mantener un tono bronceado, saludable y duradero más allá de los cálidos días de verano. En la actualidad, cada vez más mujeres optan por soluciones sencillas y seguras para lucir una piel radiante y con un tono dorado en cualquier estación. No es necesario depender del sol para lograr un color uniforme y atractivo: con las técnicas adecuadas, puedes prolongar ese bronceado de verano durante el invierno, manteniendo la piel luminosa, hidratada y con ese toque saludable que tanto nos gusta. La clave está en saber cuidar, proteger y nutrir nuestra piel, no solo para preservar el color, sino también para evitar efectos adversos que puedan comprometer su salud.

Un bronceado duradero y saludable implica tanto buenos hábitos como una selección inteligente de productos. Desde la alimentación y la hidratación hasta la elección de autobronceadores y lociones corporales, todo cuenta. Según la Dra. Iris González, dermatóloga de ENEA Clínica, el bronceado es la respuesta de la piel ante la exposición al sol, y aunque podemos obtenerlo mediante productos específicos sin exponer nuestra piel a los riesgos de los rayos UV, es fundamental aprender a cuidar el tono que hemos conseguido de manera segura y sin excesos. A continuación, profundizamos en los mejores consejos y productos recomendados para extender la vida de ese dorado perfecto que tanto nos cuesta lograr, de forma que puedas seguir disfrutando de una piel bronceada durante los meses de frío.

¿Qué debemos hacer para que el moreno nos dure más tiempo?

La Dra. González nos recuerda que el bronceado, en su esencia, es una respuesta de la piel frente a una agresión del sol. Por ello sin duda, los autobronceadores se destacan como la opción preferida por los dermatólogos: logran un color uniforme y seguro, sin riesgos para la salud de la piel.

Para mantener el bronceado durante el invierno, la Dra. González recomienda enfocarnos en la hidratación y la exfoliación regular, dos pasos clave para que el tono dorado permanezca luminoso y uniforme por más tiempo. Una buena hidratación ayuda a que la piel se sienta más confortable y evita que se pele, mientras que la exfoliación elimina solo las células muertas sin modificar el tono, logrando una superficie más suave y lista para los productos autobronceadores. Según la dermatóloga, los autobronceadores son la mejor alternativa para mantener el color sin riesgos, y, combinados con lociones ricas en antioxidantes, permiten prolongar el tono de forma segura y saludable, incluso en los meses más fríos. Por otra parte, la alimentación también juega un papel crucial. Alimentos ricos en antioxidantes como la nicotinamida, el polypodium leucotomos o la vitamina c ayudan a reparar el daño solar y mantienen el tono de la piel por más tiempo. Estos nutrientes favorecen la persistencia de la melanina generada por la exposición al sol, prolongando así el efecto bronceado.

Productos esenciales para un bronceado perfecto en invierno

Para conseguir mantener una piel con ese tono dorado tan propio del verano incluso en los meses de invierno hemos seleccionado una serie de productos que te ayudarán a alargar la sensación de piel bronceada de manera saludable durante todo el año.

Luna™ 4 body, de Foreo (159 euros)

Luna 4 body Foreo

Este dispositivo de limpieza corporal es ideal para eliminar las impurezas que se acumulan en la piel, permitiendo que el tono bronceado luzca más uniforme y duradero. Gracias a su tecnología, el Luna™ 4 body de Foreo elimina el 99% de la suciedad y grasa, optimizando la absorción de hidratantes y autobronceadores.

pH5 Loción Ligera, de Eucerin (24,99 euros)

pH5 loción ligera Eucerin

La hidratación es imprescindible para evitar que la piel pierda su color y se vea pálida. Esta loción ligera de Eucerin está diseñada para mantener el equilibrio del pH de la piel, proporcionando hidratación prolongada y una sensación de suavidad esencial para mantener el color.

1h Express espuma autobronceadora, de Bondi Sands (13,99 euros)

1h express espuma autobronceadora Bondi sands

Este autobronceador en espuma permite conseguir un color natural y duradero sin riesgos. Con una sola aplicación, puedes ajustar la intensidad del bronceado en función del tiempo de exposición antes de aclarar.

Autobronceador gradual tan classic daily firming lotion, de St. Tropez (22 euros)

Autobronceador gradual tan classic daily firming lotion St. Tropez

Ideal para quienes buscan un tono progresivo y sutil, esta loción gradual de St. Tropez permite mantener un color dorado mientras nutre y reafirma la piel. Este tipo de autobronceador es perfecto para aquellas que desean un bronceado suave y duradero que puede intensificarse con su uso diario.