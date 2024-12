El maquillaje perfecto para la comida de Navidad existe y te contamos cómo recrearlo

Ya huele a Navidad, es un hecho, y es que, a pocas horas de que la época más mágica del año dé el pistoletazo de salida oficialmente, hay algo que, a estas alturas puede que no tengas pensado: el maquillaje para la comida de Navidad. Bien es cierto que ya tenemos nuestros estilismos festivos organizados desde hace semanas, pero, cuando hablamos de maquillaje, nos gusta improvisar y dejarnos llevar por el espíritu navideño a la hora de arreglarnos sin conseguir los mejores resultados se podría decir, las prisas, compras de última hora y un sinfín de tareas pueden ser las culpables de que el maquillaje no esté a la altura del outfit, pero tranquila, si este año has decidido que no te vas a estresar por no dar en el clavo con el maquillaje perfecto para comer el día de Navidad en casa de tus padres, abuelos o suegros has llegado al lugar indicado, hemos reunido toda la inspiración que necesitas para ser la más bella de la mesa este 25 de diciembre.

La clave está en no improvisar más de la cuenta, sobre todo en estas fechas en las que podemos andar con el tiempo justo y los compromisos son más bien diarios, por eso si ya has encontrado ese maquillaje estrella al que siempre recurres para verte con buena cara cíñete a él durante estas fiestas y si no estás segura de cómo es el maquillaje perfecto con el que triunfar incluso en la comida de Navidad a continuación te contamos todos los productos que necesitas para recrearlo en casa.

¿Cómo es el maquillaje perfecto para Navidad?

El maquillaje perfecto para la comida de Navidad tiene un denominador común: piel radiante, mirada definida y un toque de color festivo. A continuación, te guiamos paso a paso con los productos que harán que tu look brille, literal y figurativamente. Lo primero de todo, un buen primer es fundamental para conseguir una piel impecable. Te ayudará a minimizar poros y controlar los brillos, especialmente si tienes la piel mixta o grasa.

Sunshine under eye, de Milk Makeup (33,99 euros)

Sunshine under eye Milk makeup

Para disimular ojeras y dar luz a la zona del contorno de ojos, este corrector líquido aporta un acabado hidratante y luminoso, perfecto para esas mañanas de Navidad en las que necesitamos un pequeño milagro tras una noche larga.

Beautiful skin foundation, de Charlotte Tilbury (52 euros)

Beautiful skin foundation Charlotte Tilbury

Las bases de maquillaje de Charlotte Tilbury son de mis favoritas, totalmente ideales para estas fechas. Esta tiene una cobertura media modulable que unifica el tono sin acartonar y deja un acabado natural, como si tu piel estuviera bañada en luz.

Hoola, de Benefit Cosmetics (40,99 euros)

Hoola Benefit cosmetics

Para evitar que el rostro se vea plano, nunca te confundirás con estos icónicos polvos bronceadores. Aplícalos bajo los pómulos, en las sienes y en el contorno del rostro para conseguir ese toque cálido que realza cualquier maquillaje.

Soft pinch, de Rare Beauty (27,99 euros)

Soft pinch Rare Beauty

El toque de frescura lo pone este colorete líquido en el tono 'Happy'. Aplícalo sobre las manzanas de las mejillas y difumina hacia las sienes para un efecto natural y jugoso. Este producto es perfecto para mantener esa apariencia saludable durante todo el día.

Liquid killawatt, de Fenty Beauty (29,99 euros)

Liquid killawatt Fenty Beauty

Para un glow festivo, mi producto favoritísimo es un iluminador líquido que te dará ese toque extra. Aplícalo en los pómulos, el arco de cupido y el puente de la nariz para un brillo que capte todas las miradas.

Gold seeker artistry palette rose to fame, de Morphe (16,44 euros)

Gold seeker artistry palette rose to fame Morphe

Las paletas de Morphe son muy, pero que muy pigmentantes, justo lo que buscamos en Navidad, esta trae unas sombras doradas y rosadas perfectas para las fiestas. Aplica un tono dorado en el párpado móvil y un rosa champagne en el lagrimal para abrir la mirada.

Lash sensational sky high, de Maybelline New York (11,95 euros)

Lash sensational sky high Maybelline New York

Un buen rímel como este es perfecto para definir y alargar tus pestañas. Aporta un efecto de pestañas postizas que hará que tu mirada luzca espectacular en todas las fotos.

Dipbrow pomade, de Anastasia Beverly Hills (32,99 euros)

Dipbrow pomade Anastasia Beverly Hills

Para enmarcar la mirada, este producto permite rellenar y definir las cejas con precisión y un acabado natural que dura todo el día.

Barra de labios pop longwear shine, de Clinique (17,29 euros)

Barra de labios pop longwear shine Clinique

Finaliza tu maquillaje con el labial en el tono Sugar Pop de Clinique. Este tono nude rosado, con un acabado ligeramente brillante, es perfecto para complementar las sombras de ojos sin recargar el look.