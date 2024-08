Ni polvos de talco ni sujetadores: este es el mejor invento para no sudar debajo del pecho

Con la ola de calor por la que atraviesa gran parte de España, no podemos evitar sudar más de lo que nos gustaría. Y es que la zona de las axilas, las ingles o los pies, no son las únicas zonas por las que sudamos; la sudoración por debajo del pecho puede llegar a ser algo muy incómodo, sobre todo en mujeres con pecho grande. Pero no solo es una cuestión de incomodidad e incluso de estética, ya que con el roce del sujetador y la poca ventilación de la zona, la humedad puede provocar erupciones en la piel. Y como la necesidad agudeza el ingenio, hemos encontrado el inventazo para no preocuparnos más por el sudor bajo los pechos.

En el mercado encontramos diferentes productos para revertir o cubrir el sudor bajos los senos, como desodorantes, polvos absorbentes o sujetadores especiales. Sin embargo, queremos despreocuparnos y aguantar todo el día sin tener que reaplicar productos, ni polvos, ni estar con el sujetador húmedo durante toda la jornada.

La solución para el sudor bajo el pecho: no es el talco

Una solución casera, utilizada mucho en temas de sudoración a lo largo del tiempo, ha sido el talco. Este producto ayuda a absorber la humedad y previene la irritación causada por el roce y el sudor. Sin embargo, el uso de polvos de talco —que tienen múltiples aplicaciones en cosmética y farmacia— ha sido cuestionado recientemente. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), organismo de la OMS responsable de identificar sustancias cancerígenas, señaló que el talco podría tener "capacidad cancerígena". Por esta razón, algunas marcas de cosméticos están eliminando este ingrediente de sus productos. Además, ¿te imaginas pringando toda la ropa de ese color blanquecino cada vez que quisieras aplicarlo bajo el pecho a lo largo del día?

Productos para el sudor bajo los pechos

Una opción viable es la de apostar por un spray antitranspirante especial para la zona de los pechos. Conviene no confundir con los desodorantes. Estos últimos no evitan que dejes de sudar, sólo camuflan con perfume el olor del sudor. Por su parte, los antitranspirantes reducen la sudoración. Al ser en formato spray, refrescan la piel a la hora de aplicarlo, es rápido de utilizar y no suele manchar.

Sin embargo, si prefieres no aplicar ningún producto en tu piel, esta otra opción te va a gustar. Se trata de los forros de sujetador de algodón para poner y quitar. El paquete incluye 9 piezas de forros de sujetador, disponibles en colores blanco, caqui y negro (3 piezas de cada tono), y en diferentes tallas. Son absorbentes y transpirables. Estas almohadillas para el sudor bajo los pechos están hechas de algodón, suave, cómodo y agradable para la piel. Además, también sirven de tejido intermedio entre el sujetador y la piel. De este modo, el sostén no se mojará ni causará rozaduras. Cubren también la zona baja del escote y son fáciles de limpiar, ya que se pueden lavar y reutilizar tantas veces como quieras. Cuesta 17,99 euros en Amazon.

