Por qué las mujeres no deberían usar ropa interior de color negro

Todas tenemos al menos dos o tres braguitas de este color en el armario. Sí, hablamos de la ropa interior femenina de color negra. Y es que un conjunto de sujetador y bragas de color negro es tan común como una camiseta básica de manga corta en verano. Los expertos en salud femenina recomiendan utilizar ropa interior transpirable, preferentemente de algodón, porque es natural, transpirable y absorbente, y permite que el aire circule, para evitar infecciones como la candidiasis.

También nos aconsejan evitar materiales sintéticos (poliéster, nylon). Además, respecto a las braguitas, deben ser ajustadas pero no demasiado apretadas, ya que puede causar irritaciones y roces. Obviamente, debemos cambiar la ropa interior a diario y, si tendemos a sudar mucho, puede ser útil cambiarte durante el día. Por último, hay que evitar los tintes o fragancias, algunos productos o tintes pueden causar irritaciones o alergias en la piel sensible alrededor de la zona íntima. Esto último es el tema que vamos a tratar hoy.

¿Por qué no debemos usar ropa interior negra?

La ginecóloga obstetra Alejandra Andrino sale en un vídeo hablando sobre la ropa interior oscura. "¿Por qué deberíamos dejar de usar ropa interior negra o azul marino? The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists menciona que los tintes utilizados para teñir la ropa interior puede irritarnos", explica. La experta explica que no debemos abusar de la ropa interior de este color porque los tintes utilizados pueden irritar la vulva e incluso producirnos alergias, causando irritación y picazón: "Si los vamos a usar, que no sea a diario". Así que, ya sabemos, no es necesario tirar toda la ropa de color oscura del armario, ni mucho menos, pero mejor las braguitas blancas y de algodón para el día a día.