Soy dermatóloga y estas son las tres cosas que nunca haría

Las redes sociales son muy útiles por muchos motivos diferentes. Nos entretienen, nos ayudan a seguir las tendencias, a encontrar todas las novedades de nuestras 'influencers' favoritas o incluso para empaparnos de algunos trucos de belleza. Sin embargo, no todas las cosas que vemos en Instagram o TikTok son buenas, o efectivas. Es por eso que consultar con expertos o dermatólogos, es una buena opción antes de empezar con un tratamiento. Cada cuerpo y, por supuesto, cada cara es un mundo. Cada mujer tiene sus propias necesidades específicas de piel y no a todas nos funciona lo mismo. Por eso, nos encantan ese tipo de vídeos en los que sale un experto aclarando diferentes dudas o modas con el patrón "lo que yo nunca haría como experto".

Eso es exactamente lo que ha hecho la Dra. Leire Barrutia, dermatóloga, en su canal de Instagram, en el que ha explicado las tres cosas que ella nunca haría como profesional. Alguna de ellas te van a sorprender.

Tres cosas que no recomienda una dermatóloga

1. Utilizar tiras para los poros.

"Estas tiras para quitar los puntos negros, pueden producir una erosión superficial en la piel, y no son efectivas para quitar los puntos negros a medio plazo. ¿Por qué? Pues porque los puntos negros se producen por acumulación de grasa y de otras sustancias como la queratina en el poro y, por tanto, lo que tenemos que hacer es seborregular, controlar la función de sebo y exfoliar la piel. Esto sí va a mejorar la calidad de nuestra piel", explica la dermatóloga. Para ello, se pueden utilizar limpiadores con ácido salicílico al 2% e incorporar retinol a la rutina. Además de hacer alguna limpieza profesional profunda, de vez en cuando.

2. Sobrehidratar la piel

Ni por exceso, ni por defecto. Hemos pasado de no mimar nuestra cara en absoluto, a echarnos todos los potingues que encontramos. Es mejor utilizar tres productos que sabes que en tu piel funcionan, que aplicar treinta. Muchas veces, por querer cuidar la piel en exceso, nos cargamos nuestra barrera natural, para luego, aplicar productos artificiales para recuperarla. No tiene sentido. "Si tenéis la sensación de que las hidratantes se os quedan cada vez más cortas, si notáis una tirantez al salir de la ducha, probablemente tengáis una alteración de la función barrera que, muchas veces, puede estar asociada a una producción de grasa. Si notáis esa sensación de que cada vez necesitáis más, no hidratarla más, acudid a un especialista", matiza.

Suplementos de proteína Whey

"Se obtiene de la proteína del suero de la leche y se ha relacionado claramente con una aparición mayor de acné, además, se trata de un acné más resistente al tratamiento. Por tanto, si tomáis suplementos de proteínas por motivos de dieta o ejercicio, tomad proteína vegana", sentencia,