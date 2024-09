Lo estamos haciendo mal: los 6 trucos de maquillaje que nos hubiera gustado saber antes

Todos los días de camino en metro al trabajo, o mientras nos tomamos el café de la mañana, hacemos un repaso rápido a nuestras redes sociales y vemos vídeos como el que os vamos a enseñar hoy, que nos hace pensar cómo es posible no haber sabido esto antes. En el mundo del maquillaje hay muchos productos y técnicas diferentes y no necesariamente unas son mejores que otras. Lo que sí sabemos es que estos trucos de maquillaje de los que vamos a hablar hoy, te van a ahorrar mucho tiempo y vas a conseguir un resultado espectacular y duradero.

Para ello, nos hacemos eco de un vídeo que la creadora de contenido de belleza, Alicia Holgado, ha subido a su perfil de Instagram (@callmealiceeeee). "Estos son los trucos de 'makeup' que me hubiese gustado que alguien me dijese cuando empecé. Y, aunque parecen superbásicos y lógicos (que lo son) la realidad es que cuando empiezas no los sueles hacer. Y de verdad se nota mucho si los implementas", explica.

6 trucos de maquillaje

1. Hidratar la piel antes del maquillaje: da igual el tipo de piel que tengas, siempre debes aplicar una buena crema para proteger tu piel, nutrirla y que los productos posteriores de maquillaje se fijen mejor. Pero no es lo único que debemos aplicar, para que el resultado sea óptimo y el maquillaje no se resienta en la zona de la ojera, hay que aplicar un buen contorno de ojos.

2. Escurrir bien la esponja. "Parece una tontería, pero no lo he empezado a hacer bien hasta este año", explica Alicia. Primero mojamos bien la esponja, luego la secamos bien con una toalla y, después, quitamos el sobrante con un poco de papel higiénico. Cuando apliques con la esponja el maquillaje, notarás que el resultado queda mucho mejor.

3. Corrector en el párpado. Lo ponemos en las imperfecciones y en la zona de la ojera, pero, chicas, poniéndolo en el párpado, dejaremos la zona suave y lisa. La sombra que aplicaremos después quedará mucho mejor. Primero aplicamos el corrector, luego lo repartiremos bien con la esponja y, por último, sellaremos bien con polvos. "Las sombras quedab más pigmentadas y este paso es el que hará que nuestro 'look' dure todo el día", explica.

4. A la hora de sellar el corrector, retira siempre el exceso de polvo en la palma de la mano. "Conseguimos el famoso efecto filtro y evitamos que la ojera queda acartonada", matiza. Sellamos los productos en crema con productos en polvo: si utilizamos un colorete o 'blush' líquido, después, aplicaremos un producto el polvo encima del mismo color o transparentes.

5. El iluminador en crema, con los dedos. "Al calentar previamente el producto se difuminará más fácilmente y no se crearán parches", sentencia.

6. Perfilar siempre los labios. Parece obvio, pero —a veces— la pereza se apodera de nosotras y aplicamos el labial sin delinear. Debemos hacerlo siempre, así conseguiremos unos labios mucho más definidos, grandes y con volumen.

¿Aplicas todos estos trucos? Sé sincera. Pues empieza a hacerlo y tu maquillaje te lo agradecerá.