Trucos para hacer los mejores peinados para la vuelta al cole

La vuelta al cole no solo significa preparar mochilas y uniformes, también es el momento perfecto para renovar el estilo capilar de los más pequeños. Un buen peinado puede marcar la diferencia en su actitud y confianza al comenzar el curso. ¿Ya no sabes que hacer? Te compartimos algunos consejos que te ayudarán a lograr peinados fáciles, rápidos y que seguro os encantan.

Peinados que combinan comodidad y estilo

Uno de los principales retos al preparar el cabello por las mañanas es encontrar peinados que sean prácticos y duraderos. Las trenzas boxeadoras, por ejemplo, son ideales para niñas activas, ya que resisten el movimiento y aportan un toque moderno.De hecho, es un peinado ideal para practicar deporte, tengas la edad que tengas. Para facilitar su elaboración, aplica una crema de peinado que controle el frizz y mantenga la forma durante todo el día.

Otra opción que une lo funcional con lo creativo son las trenzas con cintas de colores. Solo necesitas incorporar una cinta en uno de los mechones y trenzar como de costumbre. El resultado es un peinado llamativo y personalizado, perfecto para destacar en el recreo.

Recogido en coletas Freepik

Recogidos que aportan frescura y elegancia

Los moños de bailarina son un clásico que nunca falla. Son ideales para días calurosos y activos, y puedes darles un giro divertido con una versión doble trenzada. Este tipo de recogido es perfecto para niñas que practican ballet o gimnasia, pero también para quienes buscan un look más desenfadado y chic.

Si prefieres algo más rápido, la coleta alta tipo palmera es tu aliada. Solo necesitas recoger la mitad del cabello y sujetarlo con una goma resistente. Este peinado es fácil de hacer y muy vistoso, ideal para las mañanas con prisas. Añadir una cinta o accesorio puede elevar el resultado sin complicaciones.

Moño bailarina Freepik

Semirrecogidos con toques creativos

Para quienes no quieren renunciar a la melena suelta, los semirrecogidos con gomas de colores son una excelente alternativa. Basta con dividir la parte frontal del cabello y sujetar con gomas en forma de diadema. Puedes unir los mechones para crear una red decorativa, logrando un efecto divertido y decorativo que encantará a las niñas.

También puedes optar por usar clips o pasadores para despejar el rostro. Este truco no solo aporta estilo, sino que mejora la comodidad durante las clases, evitando que el cabello moleste mientras estudian o juegan.

Trenzas que nunca pasan de moda

La trenza francesa o de espiga es una opción que combina lo elegante con lo práctico. Aunque parezca elaborada, se mantiene bien incluso si se va soltando con el paso de las horas. Este estilo “effortless” es ideal para niñas que quieren lucir arregladas sin parecer demasiado formales.

Otra propuesta en tendencia son las bubble braids o trenzas de globos. Son muy fáciles de hacer y funcionan bien en cabellos de diferentes largos. Puedes hacer una sola o varias, desde la raíz o a partir de una coleta. Las posibilidades son infinitas y versátiles, lo que permite adaptarlas a cada ocasión.

Trenzas Freepik

Consejos finales para lograr peinados con encanto y personalidad

Para que los peinados resistan todo el día, es fundamental usar productos adecuados. Una buena crema de peinado, gomas resistentes y accesorios ligeros pueden marcar la diferencia. Además, involucrar a las niñas en el proceso puede convertir la rutina en un momento de creatividad compartida.

Recuerda que no se trata solo de estética, sino de ayudarles a expresar su personalidad. Un peinado bien elegido puede hacer que se sientan más seguras, cómodas y listas para afrontar el nuevo curso con energía.