Tu cara me suena

En diciembre de 2022, un artículo llamado El año del nepo baby puso sobre la mesa un tema del que todos sabíamos, pero del que poco se hablaba abiertamente: el de la engodamia de Hollywood. En ese instante, emergieron interminables listados que demostraban que para ser alguien en la industria, tus genes no pueden ser los de un anónimo. Fue divertido ver durante unos meses cómo los hijos de los famosos se esforzaban por intentar hacernos creer que sus apellidos, además de una cuenta corriente potente, traían aparejados numerosos problemas (¡pobres niños ricos!). Querían que sintiéramos lástima por sus privilegios mientras intentaban hacernos creer que envidiaban el anonimato del resto en unos discursos, entrevistas y vídeos que tenían más cuento que sentido. Lo que no esperábamos, o tal vez sí, es que esta industria, acostumbrada siempre a convertir lo disidente en tendencia y en normalizar lo que en algún momento sorprendió, no tardó demasiado en convertir a los nepo babies en la norma. Tanto, que la campaña de la nueva fragancia de Marc Jacobs, Daisy Wilde, es una oda a estas mini celebs al contar con Ever Anderson (hija de la actriz Milla Jovovich y el cineasta Paul S.W. Anderson), Grace Burns (hija del actor Ed Burns y de la supermodelo Christy Turlington), Lennon Sorrenti (sobrino de Mario Sorrenti) y Stevie Sims (hijo de David Sims y de la diseñadora Luella Bartley). La campaña anterior la protagonizaron Kaia Gerber (hijísima de Cindy Crawford) y Lila Moss (hijísima de Kate Moss). Por su parte Sofia Richie es la novísima embajadora de Tommy Hilfiger, un papel que la convertirá en la protagonista de las campañas de verano de 2024 y en la diseñadora de diversas colecciones en colaboración con Mr. Hilfiger, algo que antes ya hizo Gigi Hadid, otra nepo baby de manual.

Sofie Richie, embajadora de Tommy Hilfiger Gtres

Del orgullo de ser “hij@ de papá/mamá” (Hailey Bieber fue inmortalizada con una camiseta que rezaba ‘nepo baby’) vamos ahora un pasito pa’lante, María, al abrazar la autoparodia, como ha demostrado Dakota Johnson en Saturday Night Live, donde permite que el abucheo al que es sometida se base en que sus padres son famosos. Poco tiempo antes, Francesca Scorsese dijo que estaba “intentando ser la mejor nepo baby posible”, dejando claro que ahora el sentido del humor es la defensa más férrea de estas personas privilegiadas. Por eso el hijo de Susan Sarandon y Tim Robbin, Jack Robbins, ha subido a sus redes un vídeo en el que narra cómo es el día de un nepo baby (con aparición de la actriz, de regalo), cuando tiempo antes Romy Croquet Mars, hija de Sofia Coppola, se volvió viral al contar que fue castigada por querer alquilar un helicóptero haciendo de la bromita de los privilegios un chicle que estirar hasta el infinito. Mientras tanto, Claudia Schiffer ha querido celebrar el cumpleaños de su hijo Caspar subiendo una fotografía que ha hecho a las redes suspirar, y él no es el único nepo de su casa, pues su gato, Chip, sigue los pasos del famosísimo felino de Taylor Swift (no hablamos de Travis Kelce) y del ya icónico Choupette de Karl Lagerfeld. Mientras que el minino del káiser de la moda tiene sus propios asistentes y toda una fortuna, el de la alemana bebe leche de primera (sí: hay leche de primera) y se codea con celebridades de la talla de Henry Cavill y Bryce Dallas. Ahora también hay, al parecer, nepo cats. Socorro. Send help.

Claudia Schiffer y su gato Chip IG: @claudiaschiffer

Tras haber salido del armario, los nepo babies que antes deambulaban en silencio hasta situarse bajo los focos, ahora los famosos han decidido que lo mejor es situar a sus hijos ante las cámaras desde la cuna para que no tengan que pasar años hasta que se descubra quiénes son. Sí: el síndrome Pantoja se ha hecho con Hollywood, y por eso nos encontramos ahora a celebs como Mariah Carey y Jamie Foxx protagonizando anuncios de todo tipo con sus hijos, que no tienen todavía edad para conducir pero sí los apellidos suficientes como para promocionar lo que quieran. Las Kardashian llevan tiempo demostrando que un buen apellido es el laboratorio perfecto para crear futuras celebridades, y por eso se aseguran de que las nepo babies del futuro, en realidad, lo sean ya en el presente.

Kylie Jenner y su hija, Stormi Gtres

El problema del debate de los nepo babies es que parece haber entrado en un aburrido bucle del que no vamos a sacar nada más que bostezos. Sí, ahora “los hijos de” están ganando (aún más) dinero al protagonizar campañas y películas, y mientras tanto, se están ganando el cariño del público al burlarse de sí mismos. Pero si burlarse de uno mismo no consiste ya tan siquiera en convertir a los defectos en la fuente de los chistes, sino que se limitan a hacer del privilegio una gracia… ¿Acaso no estamos cayendo en su trampa? Ellos siguen disfrutando de todas las ventajas de la fama mientras que nosotros pensamos que son humildes por reírse de esa popularidad, cuando en realidad no hacen más que aprovecharse de ella. “Es hora de que la conversación sobre nepotismo realmente llegue a alguna parte o desaparezca por completo. Si tenemos que hablar de los hijos de los famosos, hagámoslo como adultos”, dice Joe Berkowitz en Slate.

Los nepo babies no van a desaparecer, sino que van a ser cada vez más habituales, por lo que lo mejor es asumir que la endogamia ha ganado el juego. Lo sabemos, no es una actitud muy combativa pero, ¿acaso no hemos de elegir nuestras batallas? Al menos ya no tenemos que volver a escuchar (esperemos) a Kendall Jenner quejarse de que su apellido se lo ha puesto más difícil que al resto de las modelos (no-vamos-a-comentar-nada) ni volver a asistir a esos debates que encontraron en TikTok a su juzgado 3.0 que aseguraban que no es lo mismo el nepotismo de Timothée Chalamet, cuyos padres son de buena familia y tienen buenos contactos, que el de Lily-Rose Depp. “Tener padres que conocen a famosos es muy diferente a tener padres famosos”, aseguran. Pues queridos internautas, lo diferente es que tus padres no tengan una agenda de contactos VIP y que por descontado, tampoco sean celebridades, y por eso estos problemas del primer mundo nos hacen bostezar. Si los hijos de los famosos van a recoger el relevo de sus padres, por favor, que lo hagan, pero con gracia, glamour y dándonos muchos titulares, porque si estamos aquí para algo es para divertirnos. Maria Antonieta nos habría lanzado pasteles a la boca, pero ahora lo que pedimos son carcajadas, buenas fotos y ya que estamos, por qué no, algún pastelito que otro. Sin gluten, claro. Y sin calorías, puestos a pedir.