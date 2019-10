Lo cierto es que el color de uñas negro es muy favorecedor porque hace nuestros dedos más finos. No los alarga tanto como una manicura francesa pero nos puede sentar bien a todas. Además, ahora que (como bien sabe Paula Echevarría) las uñas de las manos y de los pies se llevan del mismo tono y a juego con nuestro look, el negro puede ser una buena opción. Manicura y pedicura tienen que ir asimismo combinadas con nuestro maquillaje. Por eso, una sombra de ojos negra y un labial nude como el que lleva Pedroche quedan fenomenal con un esmalte negro. Si apostásemos por un pintalabios oscuro daríamos lugar a un look de belleza demasiado agresivo pero de esta manera todo queda compensado. No dejes de apostar por el color negro en las uñas esta temporada. Ahora que las prendas oscuras efecto piel están de moda, puede ser la opción más versátil y acertada.