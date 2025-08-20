Este es el cosmético de farmacia que Sarah Jessica Parker nunca olvida en su bolso de playa

Conocida por su papel icónico en Sexo en Nueva York (Carrie Bradshaw), Sarah Jessica Parker ha expresado su preferencia por productos de belleza sencillos y accesibles de farmacia. La intérprete destaca un artículo que nunca falta en su neceser, especialmente en meses cálidos o jornadas de rodaje: el agua termal de La Roche-Posay.

Asimismo, este espray hidratante es un esencial en su rutina veraniega. Su inclusión en el bolso de playa o en el set de filmación es una elección práctica para refrescar y calmar la piel en condiciones exigentes. Su versatilidad lo convierte en un aliado para mantener la tez confortable.

Con todo, la elección de este cosmético no es baladí, pues el agua termal cuenta con un importante respaldo científico y una dilatada trayectoria, siendo recomendada por dermatólogos. Sus propiedades la hacen valiosa para diversas necesidades cutáneas, especialmente en entornos de calor y exposición ambiental.

El secreto veraniego que Parker nunca olvida

Según señala Vanitatis, la eficacia del agua termal de La Roche-Posay, con más de treinta años en el mercado, se sustenta en su composición singular. Su composición única, rica en selenio, le confiere un poder antioxidante que resguarda la piel del estrés oxidativo y reduce la inflamación. Esto la convierte en una opción idónea para cutis sensibles, deshidratados o con la barrera protectora debilitada, además de ser ideal para aliviar y refrescar después de la exposición solar.

En este sentido, su capacidad para hidratar, calmar y proteger la epidermis frente a agresiones externas la hace un elemento de primer orden para la playa. Más allá de su efecto refrescante, se puede integrar fácilmente en cualquier rutina: como paso inicial para acondicionar la piel antes de otros productos, o al final para sellar el maquillaje y darle un aspecto más radiante. Basta con una ligera pulverización en la cara o el cuerpo para disfrutar de sus beneficios.

Por otro lado, la adopción del agua termal no es una excepción en la filosofía de belleza de Parker, quien es embajadora de varias marcas de productos farmacéuticos. Esto subraya su compromiso con una cosmética accesible y de probada eficacia.

De igual modo, Parker ha manifestado su confianza en otras soluciones de farmacia. Para combatir los signos de envejecimiento, incorpora a su régimen la línea Retinol Correxion de Roc. Asimismo, para pieles secas o agrietadas, recurre a Aquaphor de Eucerin, pomada reparadora con reconocimiento y recomendación de dermatólogos. Este enfoque resalta su preferencia por un cuidado dérmico práctico y solvente.