El vestido negro de Tana Rivera en Cádiz confirma que menos siempre es más, incluso en las noches de verano

Sí, los vestidos negros también pueden ser una declaración de estilo para las noches de verano, solo necesitas un diseño bonito y favorecedor para coronarte como la mejor vestida sin importar el plan, y eso es justo lo que ha hecho Tana Rivera. La socialité sigue de vacaciones en Cádiz acompañada de su madre, Eugenia Martínez de Irujo y amigos cercanos de la familia.

Y es que si hace un rato hablábamos de cómo la Duquesa de Montoro había convertido el estilo boho-chic en su seña de identidad (con vestidos estampados, bordados y aires bohemios que son pura inspiración estival), ahora es el turno de poner el foco en el minimalismo elegante con el que Tana, a sus 25 años, confirma que el estilo también se hereda. Una forma de vestir sin excesos, sencilla pero siempre acertada, que conecta con la nueva generación de 'it-girls' españolas. Como buena andaluza, no se nos ocurre un mejor plan para una tarde de verano que una fiesta improvisada donde el flamenco se convierte en protagonista, y ahí estaba ella, demostrando que no hace falta un look recargado para brillar. Su sonrisa y un vestido negro fueron suficientes para convertirse en la más elegante de la velada.

El vestido negro, tu mejor aliado de estilo para las noches de verano

Hay prendas que no entienden de temporadas ni de tendencias pasajeras, y el vestido negro es una de ellas. En el caso de Tana Rivera, el suyo combinaba a la perfección sensualidad y sofisticación. Se trata de un diseño largo, de tirantes finos y escote en pico que estiliza la figura, con un favorecedor corte ajustado que termina en una abertura lateral de vértigo adornada con detalles de encaje. Una pieza que se mueve entre lo clásico y lo atrevido, perfecta para una noche de verano en la que quieres destacar sin esfuerzo. El contraste de este vestido con su bronceado natural y su melena suelta terminó de redondear un look que grita 'menos es más'. No hubo necesidad de grandes accesorios: un reloj plateado en la muñeca y una actitud relajada hicieron todo el trabajo.

El look de Tana Rivera. @tdelacierva

El estilismo de Tana Rivera es la prueba de que, mientras algunas apuestas de verano miran hacia estampados, colores vibrantes y siluetas bohemias, el negro sigue teniendo la última palabra cuando hablamos de elegancia. Un vestido como el suyo no solo resuelve cualquier noche de verano, también confirma que el estilo verdadero no entiende de artificios, sino de saber elegir bien. En Cádiz, entre amigos, flamenco y risas, Tana lo volvió a demostrar: la moda no siempre consiste en arriesgar, a veces basta con un vestido negro para recordarnos que la sofisticación está en la sencillez.