Manual para un otoño 'cozy': las velas que aportarán calidez y estilo a tu hogar

El otoño ya está aquí y con él, el deseo de convertir el hogar en un auténtico refugio. Con la caída de las temperaturas y la reducción de las horas de luz, la búsqueda de una atmósfera acogedora se convierte en una prioridad para muchos. Es en este contexto donde ciertos elementos decorativos cobran un protagonismo especial, capaces de transformar por completo el ambiente de cualquier estancia.

En esta búsqueda de calidez, las velas aromáticas se erigen como grandes aliadas de la temporada. Lejos de ser un mero objeto funcional, se han consolidado como pequeños lujos asequibles que invitan al recogimiento y al bienestar. Para esta estación, las fragancias que marcan la pauta se inclinan decididamente hacia las notas amaderadas y terrosas, sin olvidar la calidez que aportan el incienso, el oud y el ámbar.

De hecho, la elección de una fragancia trasciende la mera preferencia olfativa, pudiendo convertirse en una herramienta para gestionar el ánimo. Los expertos en aromaterapia aconsejan optar por aromas frescos en momentos de ansiedad, recurrir a la lavanda para combatir el estrés o decantarse por esencias más ricas y complejas, como las amaderadas, cuando se busca potenciar una sensación de confort, una tendencia al alza según se puede leer en una publicación de Vogue.

Del 'low cost' a la alta perfumería

En este sentido, el mercado ofrece un abanico de posibilidades que se adapta a todos los gustos y presupuestos. Propuestas como pumpkin spice de Zara Home, con su clásico y dulce acorde de calabaza matizado con sándalo y cachemira, se han convertido en un emblema de la estación por 17,99 euros. Por su parte, Mango Home presenta nomad suede, una vela que por 25,99 euros combina de forma sugerente notas de lavanda y azafrán con la calidez de la vainilla y el cuero.

Por otro lado, para quienes buscan una experiencia más exclusiva, existen opciones de alta perfumería que elevan el concepto de vela a otro nivel. La histórica firma Trvdon propone Gabriel, una fragancia que evoca una tarde junto a la chimenea gracias a sus notas de cuero, madera de cachemira y castañas confitadas, disponible por 94 euros. En el segmento del lujo destaca la propuesta de Loewe, Roasted Hazelnut, que por 190 euros ofrece un intenso y ahumado aroma a avellana tostada, una apuesta audaz y sofisticada para los olfatos más exigentes.

En definitiva, la variedad de la oferta demuestra que las velas perfumadas han dejado de ser un complemento secundario para consolidarse como un elemento clave del otoño. Ya sea para crear un ambiente de relajación tras una larga jornada o simplemente para disfrutar del placer de un aroma evocador, su presencia en el hogar se ha vuelto casi imprescindible durante los meses más fríos del año.