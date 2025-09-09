Rosalía da una 'masterclass' de maquillaje: así se combinan dos labiales para crear un color único y personalizado

El secreto para lucir unos labios jugosos y con un color personal, una de las señas de identidad de Rosalía, no reside en un único cosmético de lujo. La clave, desvelada por la propia artista catalana en sus redes sociales, está en una ingeniosa combinación de productos que demuestra que, a veces, la creatividad es uno de sus trucos de belleza más eficaces. No se trata de encontrar un solo producto milagroso, sino de saber mezclar texturas y acabados para lograr un resultado único. La catalana se suma así a la lista de artistas que marcan tendencia, como demuestra el reciente lookazo de Dua Lipa que ha enamorado a medio mundo y que confirma el poder de las cantantes como referentes de estilo.

De hecho, la verdadera magia de su técnica se basa un concepto bien conocido en el mundo de la cosmética: el layering o, dicho en buen español, la superposición por capas. Este método permite fusionar las propiedades de distintos cosméticos para crear un acabado totalmente personalizado, con una luminosidad y una sensación de confort que difícilmente se logran con un solo labial. Es la prueba de que el ingenio puede más que cualquier fórmula exclusiva.

Para ello, el primer paso que da la cantante es construir una base de color satinado con un producto de alta gama. Se trata de la barra de labios Satinada de la firma Byredo, concretamente en el tono Redolence, un cosmético con un precio de 57 euros que destaca no solo por su acabado, sino también por su filosofía sostenible, al ser vegano y tener un envase recargable, tal y como han publicado en Vanitatis. Este labial sienta el pilar fundamental del pigmento.

Un dúo inesperado para un acabado profesional

Por otro lado, para rematar el efecto y aportar el toque de brillo e hidratación que caracteriza su estilo, Rosalía recurre a un producto mucho más asequible. La elección es el Tinted Butter Balm de Kylie Cosmetics, la marca fundada por la pequeña del clan Kardashian-Jenner. Este bálsamo con color, que cuesta 17,95 euros, es conocido por su capacidad para mantener los labios hidratados hasta doce horas gracias a una fórmula enriquecida con aceite de jojoba.

En definitiva, el proceso para replicar su estilo es sorprendentemente sencillo. Primero se aplica el labial de Byredo para depositar el pigmento y, a continuación, se añade una capa generosa del bálsamo de Kylie Cosmetics. El resultado es un tono completamente personalizado, con una jugosidad y una luminosidad que perduran, demostrando que la innovación en el maquillaje a menudo nace de la experimentación y no de la búsqueda de un único producto infalible.