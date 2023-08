María de Nati: “Desde los tres años yo decía que quería ser actriz, lo tenía clarísimo"

Su imborrable sonrisa y su empatía son tan solo dos de las cualidades que se pueden apreciar nada más verla, algo que en el fatídico mundo en el que vivimos cuesta encontrar. Con tan solo tres años ya tenía claro que quería ser actriz y no ha parado hasta conseguir su sueño. Poquito a poco María de Nati ha logrado hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación sin dejar de ser una chica normal fuera del set de rodaje. Ha terminado recientemente de grabar Al otro barrio una comedia en la que comparte cartel con Sara Sálamo y Quim Gutiérrez entre otros. Además, hace unos meses estrenó Nacho, la serie basada en la vida de Nacho Vidal y en la que María interpreta a la actriz de cine X Sara Bernat, quien fuera pareja del famoso actor de cine para adultos. Algo que ha supuesto para ella un gran reto que ha superado con creces.

Tercera temporada de la popular serie Entrevías y Las pelotaris 1926 son también algunos de sus últimos trabajos, y es que María no ha parado ni un solo momento este año, algo que se agradece cuando corre la interpretación por las venas. De todo ello hablamos con la actriz madrileña en un encuentro que dio para mucho.

María de Nati Manu Bermúdez Lifestyle

¿Quién es María de Nati? Te diría que de primeras seguro que alguien que sonríe mucho. Por lo demás, soy una persona en constante cambio, no sabría definirme de ninguna manera porque cambio demasiado de opinión. Con el tiempo creo que voy creciendo, voy aprendiendo.

¿Cómo comenzaste en este mundo de la interpretación? Empecé con 16 años en una miniserie que se llama El Rey y hacía de Pilar de Borbón. Fue muy poquito a poquito, pero es cierto que desde los tres años yo ya decía en los vídeos familiares que quería ser actriz. Lo tenía clarísimo. Además, nadie de mi familia se dedica a esto, entonces mi madre decía “¿por qué actriz? ¿de dónde viene?”. De pequeña he sido siempre muy teatrera, me ha encantado todo este mundillo y lo tenía súperclaro.

¿Cómo ha sido esa evolución profesionalmente hablando desde que empezaste hasta ahora? Creo que he evolucionado muchísimo, sobre todo también a la hora de sentirme segura, de quererme mucho, de valorarme, de darme mi lugar y de respetarme. También el hecho de trabajar y de conocer gente que lleva mucho tiempo en esto, pues al final, creo que he sido una esponja y me he ido llevando todo lo que he podido y he aprendido de mucha gente a la que admiro un montón, así que imagínate la evolución.

María de Nati Manu Bermúdez Lifestyle

¿Y en lo personal? Me encuentro en un momento muy bonito. Ha sido un largo proceso, porque es cierto que he crecido con esta industria. Y al final, he estado desde pequeña muy expuesta o me he dado el valor respecto a los demás. Entonces ha sido un trabajo de terapia, de mucho esfuerzo, de muchas ganas y de ponerle foco, pero sí que es cierto que en lo personal estoy en un momento muy especial, de respetarme mucho.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de ser actriz? Lo que más me gusta es el trabajo de casa de creación de personajes. Me encanta ser personas totalmente diferentes, me apasiona, y el conocer a gente maravillosa, que al final se convierte en familia con la que te vas cruzando. Lo peor, el hecho de estar expuesta de esa manera, de que muchas veces el valor es muy complicado dártelo por ti mismo, porque al fin y al cabo estás siendo todo el rato rechazado y vives mucho en la incertidumbre. Pero intento centrarme sobre todo en lo positivo.

¿Qué tipo de series te gusta ver? Me gusta mucho ver series en inglés, series de fuera. Está bastante mal, pero cuando veo series españolas, lo veo muy desde la actriz, entonces estoy fijándome en todos los detalles, no estoy profundizando con la historia.

Has terminado el rodaje de ‘Al otro barrio’, ‘Las pelotaris 1926’ y ‘Entrevías’… no paras. Justo ahora voy a estar tres meses de vacaciones, así que voy a intentar tomármelo con calma, pero yo estoy feliz de trabajar. De hecho, cuando no trabajo es muy difícil tener la cabeza en su sitio, porque cuando trabajas es un no parar y de repente es como un vacío que dices a ver dónde me sujeto. Pero también viene muy bien desconectar de vez en cuando.

En los últimos trabajos que has hecho destaca la serie de ‘Nacho’, basada en la vida de Nacho Vidal, ¿le llegaste a conocer? ¿Qué te pareció? La verdad es que fue bastante simpático y abierto a la hora de contar su vida, lo que me ya me dio muchas pistas de cómo estas personas se toman ciertos temas, con tanta libertad y tanta expresión. Fue muy curioso porque es que es una persona que ha vivido como siete vidas en una. Además, el me pasó el número de Sara Bernat, que es a quien interpreto, y me ayudó muchísimo a entender el personaje. Si no llega a estar él, creo que la serie hubiese sido muy diferente porque al final que él te lo cuente desde sus propias vivencias es lo interesante.

Cuando te propusieron el papel y leíste el guion por primera vez, qué pensaste? Lo cierto es que, de primeras sin haber leído guiones, no me llamaba la atención el proyecto, me daba mucho miedo y la verdad es que le dije a mi repre que no quería hacerlo. Pero luego, dándole vueltas, leyendo los guiones para ver por dónde se quería llevar, me di cuenta de que era mucho más que exponerse físicamente. Me parece que es un personaje con el que se puede jugar mucho y que como actriz me iba a sacar de mi zona de confort completamente. Dije “seguro que con esto voy a crecer como actriz y como persona”.

¿Qué tienes en común con Sara Bernat, el personaje que interpretas en la serie? La verdad es que tengo muy pocas cosas en común. La energía de ella es totalmente diferente a la mía. Mis amigos cuando les dije lo que iba a hacer me dijeron ¿cómo vas a hacer esto tú? A lo mejor en lo que me puedo parecer es en darme mi valor y de respetarme y ponerme a mí primero.

He podido ver que eres bastante activa en redes sociales, ¿crees que se está haciendo buen uso de ellas? ¿Cómo crees que afecta su uso a la juventud? A mí es un tema que me afecta bastante, la verdad, porque sobre todo lo veo en niñas más pequeñas, entre 12 y 13 años, que están creciendo con las redes sociales y los filtros de TikTok. Por ejemplo, mi prima pequeña y sus amigas siguen a los influencers y ven un escaparate que, en realidad, no es su vida real. Yo, de 30 fotos que me hago subo una y la edito, esta es la realidad. Creo que puede ser una buena herramienta para tu trabajo y que si se lleva por ese camino puede ser algo bueno, pero la verdad es que se nos está yendo un poquito de las manos y eso me asusta mucho, sobre todo por las nuevas generaciones.