4 looks para anfitrionas en Navidad que combinan comodidad con glamur

Ser anfitriona en estas fiestas es todo un reto. Que si nos retamos a hacer una carta deliciosa para los invitados. Que si la decoración navideña debe estar bien preparada. Que si debemos encontrar un look de Navidad que esté a la altura. Aunque parezca mentira, este último punto es uno de los que más nos olvidamos y acabamos resolviendo a última hora. No obstante, nuestra redacción ha hecho este artículo para que no ocurra esta vez.

A falta de dos semanas, nos hemos puesto manos a la obra en relación con cómo deslumbrar en Nochebuena o Navidad. No obstante, no es lo mismo ser invitada que anfitriona, puesto que contamos con mucho menos tiempo de preparación, así como debemos tener en cuenta el must have del confort. Estamos constantemente levantándonos o poniendo o quitando platos y, para todo ello, debe haber un buen estilismo que lo soporte. Por ello, hemos resumido cuatro looks de anfitriona de Navidad que fusiona el glamur con la comodidad.

Look 1

Nada mejor que un buen vestido para ser la anfitriona más fashionista esta Navidad. Seleccionaremos este modelo de Zara, que combina perfectamente el glamur que caracteriza las fiestas con el aire bohemio que tan de moda está esta temporada. Lo elevaremos con botas de tacón sensato de Stradivarius para un efecto de 'piernas infinitcas' junto con unos pendientes de cristales de Parfois. Una opción de lo más sencilla y que todos tenemos en el armario, pero que nunca falla.

Vestido combinado, de Zara (70 euros)

Vestido combinado. Zara

Botas de tacón sensato, de Stradivarius (50 euros)

Botas de tacón sensato. Stradivarius

Pendientes maxi, de Parfois (13 euros)

Pendientes maxi. Parfois

Look 2

Una solución rápida, fácil y sensata son las combinaciones de dos piezas. Eso sí, teniendo en cuenta las tendencias de invierno 2025/26, como es el encaje y las transparencias. Por ello, no hemos dudado en escoger este top y pantalón en buganvilla de Mango, que sienta perfectamente bien al cuerpo, así como da un toque de color junto con unos zapatos de tacón en burdeos de Bershka. Lo completaremos con unos buenos pendientes en cascada con motivos florales de la misma firma catalana, que dará luz al rostro.

Camisa de encaje, de Mango 370 euros)

Camisa de encaje. Mango

Pantalones de encaje, de Mango (36 euros)

Pantalones de encaje. Mango

Zapatos de tacón sensato, de Bershka (26 euros)

Zapatos de tacón sensato. Bershka

Pendientes florales, de Mango (20 euros)

Pendientes florales. Mango

Look 3

Que no falten las lentejuelas en Navidad. Esta vez, la protagonista será una falda en verde botella de la marca portuguesa, que hará match con un top cruzado en negro. Crearemos un estilismo original, pero que daremos ese toque de comodidad con unas bailarinas de Zara. En cuanto a los accesorios, no quitaremos el protagonismo al look, puesto que simplemente le añadiremos unos pendientes de aro acabados en dorado.

Top cruzado, de Parfois (40 euros)

Top cruzado. Parfois

Falda de lentejuelas, de Parfois (40 euros)

Falda de lentejuelas. Parfois

Bailarinas, de Zara (40 euros)

Bailarinas. Zara

Aros acabado en dorado, de Parfois (16 euros)

Aros acabado en dorado. Parfois

Look 4

Por último, no podíamos olvidarnos de un traje de efecto terciopelo en marino, que actualmente lo encontramos disponible en Mango. Un fondo de armario que no solamente es versátil en las fiestas, sino que también para cenas de empresa u otros eventos de relieve durante el invierno. Lo completaremos con unos sencillos zapatos de tacón kitten, pero le daremos el extra de frescura y glamur con un casquete de cristales de Parfois.

Blazer de efecto terciopelo, de Mango (70 euros)

Blazer de efecto terciopelo. Mango

Pantalones de efecto terciopelo, de Mango (40 euros)

Pantalones de efecto terciopelo. Mango

Zapato destalonado, de Zara (40 euros)

Zapato destalonado. Zara

Casquete de cristales, de Parfois (30 euros)

Casquete de cristales. Parfois

Estamos a simplemente dos semanas de arrancar oficialmente con los looks de Navidad. Por lo que si estás a última hora y no tienes nada de idea de cómo deslumbrar en tu propio hogar, estas son las combinaciones más sensatas para estar guapa, pero sin renunciar a la comodidad.