Cuando dejamos atrás octubre y arrancamos el mes de noviembre nuestro hogar comienza a ambientarse de una de las épocas más mágicas del año. Incluso, los más pequeños tienen todas las posibilidades para que no resulten demasiado cargados. En sí mismo, queremos llenar de luz, calidez e ilusión nuestras paredes con el fin de conseguir esa sensación acogedora y festiva.

Como decíamos, muchos de nosotros no contamos con demasiado espacio ni para llenarlo de adornos de Navidad ni tampoco para guardar trastos, trastos y más trastos. No obstante, la buena noticia es que diversas marcas nos lo ponen demasiado fácil con otros obsequios igual de bonitos, sutiles y sofisticados. De hecho, tener metros cuadrados más reducidos nos ayuda a escoger a la perfección aquello que verdaderamente necesitamos o que elevará nuestros espacios.

Compras navideñas para este diciembre

Es por ello que nos fijaremos en los pequeños detalles que creen atmósfera sin saturar demasiado, con una gama de colores neutra, luces cálidas con el objetivo de alcanzar un equilibrio armonioso. Tener un hogar más pequeño no implica limitarnos demasiado a los decorativos navideños. Porque estar en plena época festiva tanto en las comidas como cenas de Navidad como en el día a día es sentirnos como en una película.

Marcas como Zara Home, H&M o Primark entienden a la perfección sobre todo lo que estamos hablando, y es que han lanzado diferentes colecciones donde se transmite esta sensación cozy y con mucho estilo. Por ello, hemos escogido diferentes productos que ambientarán las zonas de la casa, como el comedor, el dormitorio o la cocina.

Hablamos de manteles individuales, fundas nórdicas, adornos para el árbol o jarrones para cada rincón. Sin más dilación, comentamos las 12 compras de decoración navideña de Zara Home, H&M y Primark perfectas para pisos pequeños.

Mantel individual, de Zara (10 euros)

Mantel individual. Zara Home

Mantel, de Zara Home (desde 129 euros)

Mantel. Zara Home

Adorno luz, de Zara Home (50 euros)

Adorno luz. Zara Home

Guirnalda de tela, de Zara Home (26 euros)

Guirnalda de tela. Zara Home

Velas decorativas, de H&H Home (9 euros)

Velas decorativas. H&M Home

Adornos para el árbol, de H&M Home (9 euros)

Adornos para el árbol. H&M Home

Corona, de H&M Home (70 euros)

Corona. H&M Home

Calendario de adviento, de H&M Home (60 euros)

Calendario de adviento. H&M Home

Manta decorativa, de Primark (28 euros)

Manta decorativa. Primark

Funda nórdica, de Primark (30 euros)

Funda nórdica. Primark

Jarrón de acebo, de Primark (9 euros)

Jarrón de acebo. Primark

Copa, de Primark (8 euros)

Copa. Primark

Decorar de Navidad un hogar pequeño nos evita comprar por impulso y escoger bien. Cada uno de los ítems de Zara Home, H&M y Primark tienen muchas posibilidades de ser los grandes protagonistas de este diciembre.