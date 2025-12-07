El vestido de Charlène de Mónaco en la felicitación de Navidad con Alberto II es de lujo, pero solo cuesta 40 euros

Como bien indica la tradición, la Casa de Grimaldi ha lanzado la fotografía oficial de Navidad, donde hemos observado mucha, mucha y mucha moda. Charlène de Mónaco ha sido una de las royals europeas que más ha estado el en foco mediático este 2025, así como ha protagonizado una evolución estilística notable. Que también hemos observado en dicha imagen que ha compartido con nosotros vía Instagram.

Con una alta carga de simbolismo, Alberto y Charlène de Mónaco han posado con sus dos hijos (Jaime, el heredero al trono, y Gabriela). Rostros emocionados y el lanzamiento de un mensaje de espíritu navideño a toda la sociedad del Principado. Para ello, la princesa ha huido de las clásicas indumentarias glamorosas o demasiado formales para brindar otra más casual, elegante y sutil con el objetivo de transmitir naturalidad y cercanía.

Un vestido de punto, el toque discreto para la felicitación navideña

Como decíamos, Charlène de Mónaco ha hecho uso de un sencillo (pero, sofisticadísimo) vestido de punto plateado con partículas de glitter discretas. De cuello alto, mangas largas y ajustadas que siguen de un cuerpo hasta llegar a una falda larga y plisada que otorga un movimiento sutil. Se trata de un diseño de Ralph Lauren que pertenece a la colección de otoño-invierno 2024 que se caracteriza por arreglar nuestro estilismo de una forma sencilla, pero favorecedora.

Ante un diseño sobrio, la royal le ha dado un aire más moderno, distintivo y contemporáneo con un cinturón en marrón con relieve floral. Lo más señalado es una hebilla al estilo barroco que extrapola todo el estilismo a un aire más bohemio, de acuerdo con las tendencias más llevadas de 2026. Una fusión entre aquello más elegante con lo más actual para conseguir un look equilibrado y armonioso.

Felicitación de Navidad de Alberto II y Charlène de Mónaco. Instagram @palaisprincierdemonaco

Cercanía y naturalidad a través de un diseño atemporal y sobrio

Una de las prendas que más abundan en el armario de Charlène de Mónaco son los vestidos, sobre todo de cortes largos. Pues bien, para una ocasión tan especial como esta, ha optado por mostrar su lado más cercano y casual escogiendo un vestido sencillo que podemos encontrar modelos similares en marcas de moda. De hecho, en tiendas multimarca está este mismo vestido por solamente 40 euros. Tanto el material como la silueta o los detalles como el plisado muestran naturalidad ante en pueblo.

En cuanto términos de belleza, Charlène de Mónaco ha deslumbrado un look de maquillaje en tonos rosados con labios de acabado luminoso, pómulos bien enfatizados y una sombra de ojos en marrón suave para alargar la mirada. Asimismo, también ha llevado un recogido desenfadado con ondas junto con un mechón suelto lateral.