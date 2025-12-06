Kate Middleton inaugura la Navidad con su concierto tradicional: abrigo con guiño inesperado a Diana de Gales y pendientes reciclados

El concierto de Navidad celebrado en la Abadía de Westminster se ha convertido en toda una tradición en la corona británica. No solamente reúne el entorno más festivo con la decoración temática, así como con los villancicos, sino también uno de los estilismos más reconocidos de Kate Middleton, la encargada de organizar este evento llamado Together at Christmas.

Como comentábamos, este acontecimiento de carácter navideño también se ha convertido en un escaparate de la moda, donde la sociedad está esperando a ver cuál será el look de la royal. Y esta vez, ha tenido un guiño a Diana de Gales totalmente inesperado. Una combinación de tradición y clasismo con un toque más moderno que está enlazado con las tendencias de invierno 2026. Porque, como siempre ocurre en los looks de Kate Middleton, las prendas de vestir no cumplen una función estética, sino simbólica.

Se olvida de su tradicional rojo con un abrigo en verde

En el concierto tradicional navideño encontramos una serie de códigos de vestimenta para cumplir con el protocolo establecido. Y es que debemos vestir de manera respetuosa y adecuada para la ocasión siguiendo un estilo elegante. Asimismo, evitar sombreros u otros accesorios voluminosos con ítems sobrios y que no llaman demasiado la atención. En el caso de las royals, solemos ver los abrigos llevados forma de vestidos, como ha sido en el caso de Kate Middleton.

No es extraño, puesto que año tras año deslumbra con esta prenda tan característica de Lady Di, quien también la llevaba en la mayoría de los actos de invierno. Pero, lo más llamativo de esta edición es que Kate Middleton ha roto con su tradición de vestir de rojo para dar paso a uno de los colores que más se llevarán en 2026: el verde botella.

Kate Middleton. Gtres

De la firma favorita de Diana de Gales

Como decíamos, un abrigo de corte masculino y largo firmado por una de sus marcas favoritas (y de Diana de Gales), como es Catherine Walker. No es un diseño sencillo, puesto que aporta todo el glamur unos botones joya con un cierre en diagonal que ayuda a favorecer su cuerpo. Ahora sí, lo más identificativo ha sido el añadido de un cuello de efecto pelo confeccionado por Troy London.

Debajo de este, le hemos visto con una falda de estampado tartán en rojo y verde de la firma Miu Miu que también ha lucido en anteriores ocasiones. Se trata de una suma de lo más sensata en este estilismo, puesto que aporta un aire más navideño, perfecto para las fechas. Lo ha completado con botas de tacón alto que fusionan comodidad con la capacidad de estilizar nuestras piernas.

Kate Middleton. Gtres

Unos pendientes joya reciclados

La royal no se ha olvidado de ningún detalle. Y es que ha finalizado su estilismo para el concierto navideño con unos pendientes con motivos de estrellas. No hablamos de un diseño nuevo, puesto que los hemos visto otras veces como en el estreno en Londres de la película Top Gun: Maverick. Y ahora les ha vuelto a dar un nuevo uso. Es el modelo Robinson Pelham Tsar Star y están conformados de oro blanco con diamantes que aportan un extra de glamur.

Kate Middleton. Gtres

Y es que tienen un diseño minucioso y delicado con una alta carga de simbolismo en la Navidad. Una estrella que cae hacia otra estrella, que aporta luz al rostro así como combinan perfectamente para la ocasión.