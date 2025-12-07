Ayuso y el look de anfitriona perfecta para esta Navidad con un jersey joya (y rebajado) de firma catalana

Isabel Díaz Ayuso cierra una semana en la que ha protagonizado una serie de inspiración para los looks de Navidad. Si durante el Día de la Constitución deslumbró con un traje de dos piezas de la firma española Panambi, ahora nos acaba de dar una idea sobre cómo convertirse en la anfitriona perfecta sin demasiado esfuerzo.

Este domingo, ha asistido al Auditorio Nacional para el concierto que conmemora el 25° aniversario del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Durante su visita hemos visto gestos de cariño hacia los participantes, así como rostros emocionados. No obstante, no hemos dejado de lado su look cómodo, casual y fácil de replicar con el que causaremos sensaciones en Nochebuena o la comida de Navidad. Ya adelantamos con que sabemos la marca española que lo firma.

El look que fusiona comodidad con glamur para ser la anfitriona de Navidad

Estamos a alrededor de dos semanas para arrancar oficialmente con la Navidad. Pero, no debemos cometer el error de cada año y buscar un buen estilismo con tiempo. Ahora bien, si eres la anfitriona tienes que buscar lo cómodo y funcional. Y Ayuso tiene la solución: nada mejor que un buen jersey de punto acogedor con unos vaqueros anchos que te lo solucionen todo en menos de un minuto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado en su faceta más casual, pero sin perder de vista las tendencias de Navidad. Por ello, ha escogido una de las combinaciones más clásicas (pero, que siempre funcionan) y que todos tenemos en nuestro fondo de armario. En su caso, lo ha combinado con botas de plataforma, pero también es idóneo para unos buenos tacones que creen la sensación de esbeltez o unas bailarinas.

Isabel Díaz Ayuso en el concierto del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid

Un jersey joya de firma española

Ahora bien, la joya de la corona (y nunca mejor dicho) ha sido un jersey de punto en rojo con cristales que lo decoran. A simple vista parece ser un modelo de lo más tradicional de cuello redondo y corte oversize, pero dichos abalorios lo hacen mucho más glamuroso y festivo. Se trata de una prenda de la firma española favorita de Ayuso, como es Lola Casademunt. La buena noticia es que actualmente está disponible tanto en dicho color como en gris y azul eléctrico y está rebajado a 70 euros (antes 109 euros).

Jersey joya, de Lola Casademunt (rebajado a 69 euros)

Jersey joya. Lola Casademunt

Ayuso ha vuelto a acertar en su estilismo de este puente de diciembre. Como acaba de demostrar, solamente necesitamos un buen jersey de punto calentado y bonito para deslumbrar en las veladas con más magia y espíritu.