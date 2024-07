Aitana sigue triunfando (esta vez en Pontevedra) con un conjunto de efecto cuero combinado con botas de tacón muy altas

Aitana sigue siendo la reina de las lecciones de moda este verano. Si hablamos en el campo de las tendencias (un tema que no podemos evitar cuando nos referimos a la cantante), a lo largo de las semanas de verano que llevamos, nos ha mostrado cómo vestir las tendencias de una manera conquistadora a la par que arriesgada. O cómo escoger el bikini perfecto para tus vacaciones en Ibiza. Sin embargo, esta vez, debemos tratar el último lanzamiento de la artista catalana que ya está sonando en todas las discotecas y festivales: '4TO 23'. No cabe duda de que es una canción perfecta para el verano, tanto por el ritmo como por la situación que explica, como es el momento en el que consigues ese amor tan deseado (o, más bien, tu crush). Pues bien, durante el videoclip hemos fichado un sinfín de prendas al más puro estilo dosmilero, como los tops de estampado de cuadros o las faldas con terminaciones de efecto pelo. Hasta las sandalias Cenicienta en azul klein. Y tras otorgarnos una fuente de inspiración para vestir en los festivales de música de este verano, nos ha vuelto a crear la necesidad de hacernos con el look que ha llevado en su concierto en el Festival PortAmérica de Pontevedra. Eso sí, ya podemos decir que se trata de un estilismo muy propio de Aitana y en sintonía a las prendas que está llevando en sus actuaciones de estos meses con un toque cañero y rompedor.

Después de pasar unos días de descanso con Sebastián Yatra en Mallorca, Aitana ha puesto rumbo a Pontevedra para asistir al festival de música PortAmérica. Tal y como nos tiene acostumbrados, ha lucido un conjunto de efecto cuero de lo más sexy y empoderado. Estamos hablando de un top de tirantes y escote corazón, rematado con dos volantes, y un short muy corto (a modo de braguita) combinado con botas de tacón de caña alta que nos recuerdan a las míticas de Fendi con las que arrasó el año pasado en su gira 'Alpha'. Aitana tampoco se olvida de presumir de melena suelta con su corte de pelo más favorecedor, como es el estilismo clavicut con mullet. Por lo que, estando en plena época de los festivales de música, siempre funciona inspirarnos en los looks de Aitana para convertirnos en la mejor vestida del evento.

Aitana vuelve a conquistar el escenario (esta vez, en Pontevedra) con un total look de efecto cuero con un toque de lo más cañero y rompedor, tal y como nos está mostrando últimamente.