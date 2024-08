Alba Díaz deslumbra en la noche de Ibiza con un maxivestido de encaje que también podría ser el favorito de su madre

El verano está a punto de despedirse, pero Alba Díaz no ha querido que termine sin dejarnos una última lección de estilo, y lo ha hecho en uno de los escenarios más icónicos del verano español: Ibiza. La joven influencer, que ha sabido labrarse un nombre propio en el mundo de la moda, ha cerrado su temporada estival con un look que nos ha dejado sin aliento. Si alguna vez has dudado de que el glamour se hereda, Alba te lo demuestra con este sofisticado maxivestido de encaje negro, una pieza tan espectacular que parece haber sido diseñada pensando en su madre, Vicky Martín Berrocal.

Acompañada de su madre, su tía y su abuela, Alba ha disfrutado de los últimos días del agosto en un entorno que parece sacado de una postal de esas que solo vemos en las tiendas de souvenirs, y lo ha hecho con un estilismo que bien podría rivalizar con cualquier portada de revista. El negro, un color que nunca pasa de moda y que es uno de los favoritos de Alba, ha sido la elección perfecta para este vestido de encaje que, con su juego de transparencias, combina sensualidad y elegancia a partes iguales. Es una prenda que habla por sí sola y que no necesita más que la actitud adecuada para convertir a quien lo lleve en el centro de todas las miradas.

Vestido largo yayay de Charo Ruiz (469 euros)

Vestido largo yayay Charo Ruiz

El vestido con el que Alba ha dicho adiós a las noches ibicencas es una obra maestra de la colección resort 2024 de Charo Ruiz, una firma que lleva años reinterpretando la moda mediterránea para colarse en los armarios de celebrities y royals por igual. Este maxivestido con su cintura ceñida y sus copas en forma de corazón, ha sido diseñado para ensalzar las curvas femeninas y aportar a quien lo lleve un aire de feminidad sofisticada que nos ha enamorado.

Aparte de su diseño, lo que más nos ha asombrado de este look es cómo Alba ha conseguido captar la esencia de su madre, Vicky Martín Berrocal, quien siempre ha sabido mezclar a la perfección sensualidad y personalidad en cada uno de sus estilismos. No es difícil imaginar a Vicky luciendo este mismo vestido con la misma elegancia y porte que Alba, dejando claro que el estilo es algo que se lleva en la sangre.

Alba Díaz ha cerrado el verano a lo grande, y no podemos evitar sentir un flechazo al verla deslumbrar en las noches de Ibiza con este vestido de ensueño. Su elección no solo nos inspira, sino que también nos recuerda que el verdadero estilo no entiende de estaciones. Aunque el verano se apague, el impacto de este look perdurará en nuestras retinas como uno de los looks más espectaculares del verano 2024.